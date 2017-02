Si la demanda de granos vuelve a enfocarse en EEUU pueden aumentar los precios

MERCADO

Hay mucho temor en el mercado de que ciertas medidas lleven a problemas comerciales importantes con China y México fundamentalmente.

Está claro que Brasil y Argentina tomarán la posta de las ventas externas de una u otra manera, pero si en algún momento del año la demanda se vuelve a enfocar en Estados Unidos, habrá que ver si realmente no hay que subir los precios para ajustar el nivel de demanda.



Más adelante, ya por mitad de año, el clima en Estados Unidos será el factor predominante para los precios. Otro tema importante a analizar son las posibles decisiones comerciales del presidente Donald Trump. Hay mucho temor en el mercado de que ciertas medidas lleven a problemas comerciales importantes con China y México fundamentalmente, comunicó Télam.



Esto puede generar un beneficio para Sudamérica, lo que no quita que sea un factor latente de mercado, que los operadores seguirán de cerca para ver qué consecuencias trae. Todos estos factores provocaron que, en el mercado local del jueves se trasladaran las bajas, aunque en menor medida.



Por la soja disponible se pagó $ 4.300 por tonelada en las terminales del Gran Rosario, sin variaciones respecto al cierre anterior. Mientras que la soja nueva con entrega en Abril y Mayo cotizó en u$s 265 por tonelada, también sin cambios.



En tanto para maíz, la exportación pagó $ 2.450 la tonelada del cereal con descarga, registrando un incremento de $ 50 en relación a la rueda del jueves. Por el cereal de la nueva cosecha se pagaron u$s 155 con entrega Marzo y u$s 152 por el maíz Abril.



Por el maíz tardío las cotizaciones fueron u$s 150 por tonelada para las posiciones Mayo y Junio, y de u$s 148 por el maíz Julio. Para posiciones más lejanas, de Octubre a Diciembre se ofrecieron u$s 153 por tonelada.



Finalmente el valor del trigo disponible alcanzó los $ 2.720, registrando una leve mejora en relación al precio del jueves último. En tanto para el mes de Marzo se ofrecieron u$s 174 por el cereal, y para las entregas en Junio/Julio, el valor escuchado fue de u$s 176 por tonelada.