Las cinco noticias que tenés que saber durante la mañana

LO MÁS IMPORTANTE

Te presentamos un resumen de temas relevantes que te van a servir para comenzar el domingo.

1. Domingo soleado ideal para disfrutar al aire libre: la temperatura llegaría a 30°



Amaneció despejado, con vientos leves y 19° a las 8. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hacia la noche podría volver a llover. Por el momento, no rige ninguna alerta para la provincia. Las condiciones se mantendrán el resto de la semana. Las temperaturas previstas variarán entre los 17° y 34°.



2. Más de 30.000 fieles honraron a Lourdes



La pequeña villa de San Pedro de Colalao, donde cada año se honra a Nuestra Señora de Lourdes, desbordó ayer de fieles. Las 5.000 plazas de alojamiento (entre hotelería, albergues y casas de familia) no alcanzaron para contener el aluvión de visitantes que llegó no solo desde la capital tucumana, sino también de otras provincias como Santiago del Estero, Corrientes, Chaco y La Rioja.



3. Temen que un centro para adictos no se termine



La obra está paralizada hace más de un año y es saqueada constantemente. Gestiones entre la constructora, la Provincia y la Nación “Estamos cansados de mentiras. Que nos digan si lo van a terminar o no”, criticó Ponce, que integra un grupo de rehabilitación.



4. “La Chancha” Ale declararía por el caso del joven torturado



El también acusado de integrar una asociación ilícita, reconoció ser dueño de la empresa donde atacaron a la víctima. El fiscal pretende saber qué responsabilidad tiene en el ataque al “Chueco” Vergara.



5. Manzur afirmó que se construirá un estadio único durante su gestión



"Es un sueño y una de las cosas previstas, con un complejo. Hay diferentes propuestas y terrenos para hacerlo en la provincia. Como gobernador me gustaría dejarle a Tucumán un estadio”, dijo el gobernador tucumano. La idea de la construcción de un estadio único fue impulsada a lo largo de los años por clubes, organizaciones deportivas y por el mismo Gobierno. La iniciativa, sin embargo, nunca se concretó.