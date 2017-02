Cartas de lectores

En la piedra de los morteros



El patrimonio es una construcción humana; se trata de bienes, culturales y naturales, materiales e inmateriales a los que se les asigna determinados valores que los hacen merecedores de protección”. Esta es una definición de lo que es un patrimonio histórico; es una lástima que algunos no la comprendan o, peor aún, que la comprendan y no la respeten. Tuve la suerte de veranear en Tafi del Valle la mayor parte de mi vida y tengo miles de recuerdos imborrables de ese lugar. Hoy, uno de esos recuerdos me lleva a escribir estas líneas: “la piedra de los morteros”. Se trata de una piedra de aproximadamente 3 metros cuadrados con 9 morteros de por lo menos 20cm de profundidad que forma parte del patrimonio tafinisto. Se ubicaba en la zona de La Quebradita, en una servidumbre de paso paralela a la ruta 307 a la altura del kilómetro 63. Estaba en un espacio verde público. Hace pocos meses fue removida de ese espacio público para ser colocada con pintorescas flores a su alrededor en el jardín de la casa particular de un veraneante. Me pregunto si este señor habrá tenido algún tipo de autorización para hacerlo. Pero más me inquieta saber qué lo habrá hecho creer que puede apropiarse de parte de la historia de Tafí del Valle. Cuando veo acciones de este tipo comprendo que no todas las cabezas operan como la mía, que tengo la dicha de haber sido educada para pensar en el prójimo, cuidar mi ciudad, respetar mi historia y la historia de los que ya no están entre nosotros.



María Pía Mendilaharzu

maria_mendi05@hotmail.com





Una Vergüenza histórica



Así fue como salimos del “modelo” y llegamos a “pobreza cero”. Este último gobierno, uniendo fuerzas con los radicales, concretó el frente político de Cambiemos desde acercamientos, aciertos, desaciertos, DNU firmados, desactivados. Antes de un año se produce lo esperado durante años por los jubilados: El arreglo histórico. ¿Por qué es preciso que la dicha acabe? Voy a lo concreto: me jubilé como tesorero del banco que fundó un presidente argentino, llevado a cabo un pedido de informe al departamento indicado de la casa central, me informan que un empleado activo con un cargo igual al mío al momento de mi retiro cobra poco menos de $40,000. Otro, ya jubilado en mis mismas condiciones, poco más de $28.000. Yo tengo un haber mensual de pesos 7.519,72, teniendo en cuenta que llevo casi cuatro años de juicio y con muy serios problemas de salud (enfermedad oncológica y graves compromisos osteoarticulares generalizados en evolución, lo que ya dio lugar a implante de cadera, más otros focos, todos comprobables). Anses, razonablemente, me ofrece la mitad de todo lo que me tienen que abonar. El Presidente tiene que entender que los viejos jubilados de la Nación no conformamos ningún fondo buitre para efectuar, sobre lo que debemos cobrar, vergonzosas quitas y que sólo hará patria respetando lo básico en función de: honradez, respeto por las necesidades y la dignidad de los jubilados, transparencia y justicia social. Todos sabemos que no es un estadista, pero eso no quiere decir que no puede ser un hombre justo y moral. Por el blanqueo de capitales entraron 100,000 millones de dólares, de esto se destinaron sólo 2.000 millones a los jubilados, mientras Anses sigue siendo la caja chica de su gobierno. Señor Mauricio Macri: sea capaz; pero, sin ser honesto, Ud, no podrá.



Héctor Leonardo Bravo

Marcos Paz 340, 3° A, San Miguel de Tucumán





En redes subterráneas



En el editorial “Urge frenar el deterioro urbano” (4/2), se trata sobre el descuido que reina en el mantenimiento de los componentes urbanos en la Capital. Debemos tener en cuenta que todo cambio en la infraestructura de una metrópoli es un cambio social, ya que todo aquello que construimos, mantenemos u operamos incorrectamente afecta a los habitantes. En San Miguel hay enterradas y conviviendo en el espacio público, redes de distribución de: energía eléctrica, agua potable, cloaca, fibra óptica y gas natural (GN). Para que estas instalaciones cumplan con su función, requieren que sean administradas con eficacia y eficiencia. Hay disponibles básicamente, dos instrumentos de gestión para lograrlo: 1) Plan de Prevención de Daños, para evitar las roturas debido a excavaciones y movimientos de tierra.2) Programa de preservación de la Integridad, destinado a asegurar que las tareas de mantenimiento, reparación, operación e inspecciones, se realicen correctamente y conforme a las normas de seguridad, ingeniería y del buen arte. Hay que destacar que las roturas de cañerías de GN, por las características del fluido, pueden generar incendios o explosiones. La industria del GN cuenta con estos planes y programas y está sujeta al control del Enargas. La Municipalidad, por el bien de todos, debería exigir que las otras empresas también los tengan. Quien autoriza las excavaciones y los movimientos de tierra es el municipio. Una propuesta de mejora es que bajo su órbita implemente lo que se conoce como First Call o Primer Llamado, a donde se comunicarían todos aquellos que tienen planeado realizar excavaciones en la vía pública. Un First Call es: a) Un sistema de comunicación que se hace a través de un único número de teléfono b) Centralizado e involucra a más de una organización c) Preventivo, ya que cualquiera que necesite excavar tiene la oportunidad de comunicarse con los dueños de las instalaciones enterradas y recibir información preventiva. La principal ventaja es que mejora la seguridad de la comunidad expuesta. Resumiendo: Si San Miguel de Tucumán aspira a ser cabecera del desarrollo de nuestra provincia, su Estado municipal debe modernizar su modelo de gestión. Tiene que apoyarse en un sistema que integre a la población y sus actividades, al medio físico natural que nos queda y al medio físico construido.



Juan Francisco Segura

egurajuanf@hotmail.com





Con sor lucía



He podido leer casi todas las cartas de lectores referidas a lo manifestado por sor Lucía Caram en un programa de la televisión española, sobre la Virgen María y su vida marital con San José. Nos hemos preguntado si sor Lucía lo hizo a propósito para que despertemos de ese adormecimiento o letargo espiritual, siendo este un espíritu silencioso, que trabaja día a día para que nos alejemos de Dios, del recto pensar y sentir como creyente. El letargo espiritual está asociado a la vergüenza, a la duda y, como consecuencia, al alejamiento espiritual del creyente y en el cual estamos inmersos la mayoría de los cristianos en el mundo. No nos vayamos por las ramas aduciendo temas que ya se saben sobre la historia de Dios hecho hombre, desde la creación hasta la resurrección de lo cual soy creyente, como millones; sino que fijemos la mirada espiritual, si se puede en el concepto de María virgen, la cual con referencias claras y concisas, tanto en los evangelios autorizados como los apócrifos, escondido o bien oculto, habla de una niña elegida de la tribu de Levi de todos los tiempos por Jehová, la cual no es tocada por ningún hombre para concebir. El hijo que lleva en su vientre, deshaciendo las ciencias como la biología, romperá ese himen que quedará intacto nuevamente después del parto, comprobado por dos comadronas que la asisten en ese momento. Creo, respetando la opinión de los demás creyentes, no creyentes y lectores en general, que sor Lucía, con el estilo que la caracteriza, hizo énfasis en un tema como podría haberlo hecho con cualquier pasaje de la Biblia o evangelios, no para poner en duda la veracidad, el veritate, el fiat (de) de los seguidores de Cristo; muy por el contrario, hizo lío para que despertemos y estemos atentos y sigilosos, para que esa luz llamada esperanza no se apague ante la adversidad; viviendo un concepto positivo, bueno, sencillo, sobre el amor en todas las acepciones de la palabra, leyendo la buena nueva, que tanto hace falta.



Federico Villafañe Cicilia

Avenida Aconquija 3.064, Yerba Buena





En sobrefactura



Es claro que los monopolios tienen el poder total. En mi caso la SAT en julio del 2016 no me envía la factura del agua, al mes siguiente llega la nueva factura indicando una falta de pago de $1.629,00 siendo un gasto normal de $ 320,00. Veo que el consumo indicado era de 375 m3 de agua cuando el promedio normal era de 50 m3. Para que imaginen lo que es, ¡equivale a 11 camiones de los que descargan combustible en las estaciones de servicio! ¡Nunca llamé a los bomberos por inundación! Hago el reclamo, verifican el medidor y concluyen que hubo un error en la confección de la factura y que enviarían una nueva. La factura no aparece, me presento y me derivan a una ingeniera auditora. Explico el problema y me dice que van a refacturar con el equivalente a 100 m3 de consumo. Le reclamo considerando que el promedio en esos momentos era de solamente 50 m3. Como discutir no se logra nada, doy la conformidad. ¡Oh sorpresa! Me llega la factura corregida ¡pero con 150 m3 de consumo! O sea, hacen lo que quieren, ni siquiera respetan las palabras acordadas. Eso es el poder del monopolio…



Guillermo Perotti

Salta 110, Yerba Buena





En barrio soeme



Los vecinos de este barrio solicitamos a los señores concejales del municipio de Las Talitas, si ya volvieron de sus merecidas vacaciones, que recorran las calles de este barrio tal como lo prometieron en la previa de las pasadas elecciones, y se interioricen del estado de abandono en que se encuentra esta parte del Barrio Soeme, ya que la municipalidad se ha desentendido por completo, no obstante las promesas del señor intendente de acudir cada vez que sea necesario. Los señores concejales podrían reunirse, en fecha que determinen, con nosotros. Para eso tenemos un espacio en escuela de adultos que funciona en la zona y que hace de centro vecinal cuando las circunstancias así lo requieren. Se prometieron tantas cosas que creemos que ya es hora de que las cumplan o ¿están ocupados preparando el libreto en vista de las próximas elecciones? Los esperamos para que, en conjunto, elaboremos los proyectos referentes a las obras que necesitamos con urgencia y luego los presentemos al señor intendente para su consideración.



Aldo Narciso Monteros





En el boyero



Atraídos por la profusa propaganda vertida por el propio vicegobernador, Osvaldo Jaldo, de visitar el balneario El Boyero en Trancas, una veintena de personas mayores emprendimos viaje un fin de semana en busca de pasar un día de placer. Una vez en el lugar nos encontramos con la ingrata sorpresa de que los pocos merenderos que había estaban inservibles, sin parrilla, por lo que tuvimos que recurrir a los servicios de un señor situado en el mismo predio que se las rebuscaba alquilando parrillas para el fuego; no nos quedó otra que sentarnos “arribita” para poder encender el fuego en el suelo y buscar champas para el fin señalado. ¡Qué tal el turismo tucumano! Y como si esto fuera poco, los baños públicos estaban sucios. Además no contábamos con sombras en medio de estos calores estivales, debido a que los pocos árboles, de vieja data, estaban ocupados por otros. Tampoco se ven plantines para suplantar o ampliar el reducido sitio que rodea este balneario natural.Si se pretende fomentar el turismo, debieran al menos acondicionar lo que se reclama, que no es mucho pedir. Es de imaginar que estos trabajos y atención no deben ser costosos y se supone que en la zona, como en muchas otras partes, abundan los beneficiados que cobran planes trabajar y otros similares que podrían encargarse de la mano de obra, la limpieza, etcétera. De no ser así, a los que planean visitar este promovido lugar, les aconsejamos que no vayan por más publicidad que les llegue; se van a sentir engañados y malhumorados.imd



Inés Chaile de Gómez

Mario Bravo 244, Banda del Río Salí