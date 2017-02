Detuvieron a un ex novio de una de las chicas asesinadas en Florencio Varela

CRIMEN

Aseguran que el hombre de 36 años hostigaba a su ex y que conocía a todas las víctimas.

Un ex novio de 36 años de una de las chicas asesinadas esta madrugada en la localidad bonaerense de Florencio Varela fue detenido esta tarde, como presunto autor del ataque en el que murieron dos jóvenes y otras tantas resultaron heridas.

El hombre, identificado como Luis Esteban Weiman, fue aprehendido por la Policía luego de determinarse que hostigaba a su ex pareja y conocía a todas las víctimas, informó el diario La Nación.

El ataque fue perpetrado cerca de las 6 en el cruce de las calles Bombero Voluntario Senzabello y Los Andes, en los alrededores de un boliche. Las víctimas, de entre 15 y 17 años, esperaban un colectivo, sentadas en una vereda, en una zona cercana al sitio donde el domingo pasado un joven de 20 años fue asesinado en otro ataque a balazos que también dejó heridos a dos muchachos.

Sabrina Barrientos y Denise Juárez fallecieron "en el acto", mientras que las otras dos adolescentes, cuyas identidades no fueron reveladas, tuvieron que ser internadas con heridas de diversa consideración en el hospital Mi Pueblo. Una de ellas fue intervenida quirúrgicamente por presentar un balazo en el cuello.

Un ex novio de 36 años de una de las chicas asesinadas esta madrugada en la localidad bonaerense de Florencio Varela fue detenido esta tarde, como presunto autor del ataque en el que murieron dos jóvenes y otras tantas resultaron heridas.El hombre, identificado como, fue aprehendido por la Policía luego de determinarse que hostigaba a su ex pareja y conocía a todas las víctimas.El ataque fue perpetrado cerca de las 6 en el cruce de las calles Bombero Voluntario Senzabello y Los Andes, en los alrededores de un boliche. Las víctimas, de entre 15 y 17 años, esperaban un colectivo, sentadas en una vereda, en una zona cercana al sitio donde el domingo pasado un joven de 20 años fue asesinado en otro ataque a balazos que también dejó heridos a dos muchachos.fallecieron "en el acto", mientras que las otras dos adolescentes, cuyas identidades no fueron reveladas, tuvieron que ser internadas con heridas de diversa consideración en el hospital Mi Pueblo. Una de ellas fue intervenida quirúrgicamente por presentar un balazo en el cuello. (Télam-DyN)