El ex vicepresidente de la DAIA pide que De Vido, Parrilli y Zannini se presenten en la Justicia

CAUSA AMIA

El diputado por Cambiemos, Waldo Wolff, les pidió a los tres nuevos imputados de la causa que "no se victimicen".

El diputado nacional de Cambiemos y ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, reclamó la comparecencia ante la Justicia de Julio De Vido, Carlos Zannini y Oscar Parrilli, ex funcionarios kirchneristas imputados por el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación de la denuncia de Alberto Nisman, y les pidió "que no se victimicen".



"Es bueno que se presenten, que no se victimicen. En mi caso, es muy fácil decírselos porque fui uno de los pocos argentinos que fue perseguido por ellos y, lejos de victimizarme, me presenté a derecho y rápidamente pude limpiar mi nombre. Entonces, que no se ofendan tanto y le den explicaciones a la sociedad, porque tienen bastante que explicar todavía", afirmó el diputado a radio Mitre.



Wolff dijo que fue perseguido por el gobierno anterior porque fue denunciado por traición a la Patria junto con otros dirigentes de la comunidad judía "en una causa que nos inventaron", por "un artículo que un ex empleado de la DAIA escribió en Página/12 diciendo que teníamos conversaciones con los fondos buitre". Agregó que Cristina Kirchner difundió ese dato en las redes sociales y que "un abogado, identificado con conductas antisemitas, nos denunció".



Wolff consideró que las imputaciones decididas por Pollicita están justificadas, "porque hay escuchas en las que (Jorge "Yussuf") Khalil y otros dicen que estuvieron reunidos con funcionarios, y los nombran, nombran a Parrilli. Entonces -agregó- hay que chequear si es cierto que estuvieron reunidos".



Pollicita pidió conocer cables diplomáticos secretos sobre los antecedentes del pacto con Irán, y Wolff aseguró que "hay múltiples cables". Y puntualizó: "En 2007, Néstor Kirchner da un discurso inolvidable, porque era el primero en las Naciones Unidas después de que Nisman había logrado establecer las alertas rojas. Termina su discurso y hay un cable de la agencia IRNA, la agencia oficial iraní, que dice que se empieza a trabajar en un documento conjunto con la Argentina".



Para Wolff, hay más indicios sospechosos además del cable mencionado, al que habría que sumarle "una escucha del mismo día que se firma el Memorándum con Irán, 27 de enero de 2013, donde Khalil llama a D'Elía y le dice 'Viste, se está firmando el memorándum que Fernando (por Esteche) viene trabajando desde 2007".



El diputado hiló varios hechos que, a su criterio hacen necesario investigar los planteos de Nisman. "En 2007, Néstor Kirchner se presenta en las Naciones Unidas y reclama que Irán se someta a derecho. En 2008, 2009 y 2010, en la misma Asamblea de la ONU, la Argentina se levanta cuando habla (Mahmoud) Ahmadinejad. El 27 de octubre de 2010 muere Kirchner y viene (Hugo) Chávez al país. En 2011, nos enteramos por 'Pepe' Eliaschev que la Argentina está firmando esto (por el Memorándum)", recordó.



"En 2011, la Argentina ya no se levanta cuando habla Ahmadinejad. En 2012, la ex presidenta anuncia que se está firmando el Memorándum. Fíjese si no hay motivos para investigar", sentenció.