Una argentina se perdió el mundial de ajedrez en Irán porque no quiso usar velo

JAQUE MATE

Carolina Luján dijo que quiere tener la libertad de elegir.

Carolina Luján se negó a participar del Mundial de Ajedrez en Irán, inaugurado ayer, porque para hacerlo debía usar velo. La representante de argentina dijo a Clarín que no jugaría en un lugar donde le impusieran la cultura, en el cual el uso de la hiyab (el velo con el que las musulmanas se cubren la cabeza) fuera una obligación.



Luján, de 31 años, es una de las nueve clasificadas que, según informó en enero Emil Sutovsky, presidente de la Asociación de Profesionales de Ajedrez (ACP), decidió no participar en Irán, donde hasta el 3 de marzo compiten, por 450 mil euros de premios en juego, 64 ajedrecistas, icluída la argentina Ayelén Martínez, que ocupa la plaza dejada por su compattriota.

La china Hou Yifan, campeona defensora, se bajó por diferencias con la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) -quiere torneos mixtos. El resto objetaba la elección de la sede y los distintos manejos del país. "No había otra sede que se postulara", fue el argumento de la federación.



“Lo mío no es un boicot”, aclara Luján. “Algunos dicen que tengo algo contra el Islam, pero solo quiero tener la libertad de elegir”, sentenció.



Carolina acalaró que, si en vez de obligarla, le peguntaban si podría usar el velo por respeto a la cultura, hubiese sido diferente.



"A una iraní que venga a Argentina no le hubiesen exigido que se saque el velo", afirmó y contó que se siente tranquila, ya que en varias oportunidades renunció a torneos argentinos que estaban mal organizados o que desprestigiaban al ajedrez femenino.