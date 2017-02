Bonafini cargó contra Vidal: "es una falsa, mentirosa e hipócrita"

DECLARACIONES

La titular de Madres cargó contra la gobernadora bonaerense al referirse a las inundaciones.

"Falsa, mentirosa e hipócrita", fueron las palabras con las que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, definió hoy a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al referirse a las inundaciones que afectaron a la provincia de Buenos Aires.

"Que la voz crezca y circule, y que el sábado cuando salga a las 9 de la mañana por televisión todo el país se entere que es una falsa, una mentirosa, una hipócrita y va a los lugares donde no le van a decir nada y la van a aplaudir", dijo Bonafini y agregó: "quisiera saber si puede ir a La Emilia... ojalá que vaya y no la dejen entrar, por hija de puta".

Asimismo, las Madres de Plaza de Mayo convocaron hoy para el 7 de marzo a una movilización a Tribunales en apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ese día deberá declarar ante la Justicia por presunto cohecho y lavado de dinero en el marco de la cusa del hotel Los Sauces.

"Para recordar el Día de la Mujer con la argentina más grande de este siglo, Cristina Fernández de Kirchner -por su entrega, su inteligencia, su honradez, por su amor al pueblo y la pasión por la patria-, convocamos a las Cristinas y los Cristinos de todo el país, el 7 de marzo, para acompañarla en Tribunales", expresaron en un comunicado.

