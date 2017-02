Pinedo sobre el acuerdo con el Correo Argentino: "Macri jamás intervendría"

CONTROVERSIA

El presidente provisional del Senado defendió al jefe de Estado.

BUENOS AIRES.- El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró hoy increíble el caso del acuerdo del Gobierno con Correo Argentino S.A. y aseguró que el presidente Mauricio Macri "jamás intervendría, ni va a intervenir, ni intervino en este tema".

"Es un caso increíble en el que había una deuda congelada en pesos que no se podía actualizar proque la ley lo prohibía", recordó Pinedo y apuntó que "tampoco se podían aplicar intereses". El legislador indicó que "a medida que iba pasando el tiempo, cada vez se beneficiaba más el deudor y se perjudicaba más al Estado, y eso, en lugar de ser un trámite que típicamente se resuelve en semanas o meses, no se resolvió en 10, 11 años".

En declaraciones a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, afirmó que hay que afrontar la resolución del caso y consignó que "hay una propuesta que el 70% de los acreedores privados aceptaron, y el Estado, que es el otro 30%, pidió condiciones mejores que el resto, y eso es lo que tiene que valorar la Justicia, si lo convalida o no".

Para Pinedo, sólo "podría haber un tema ético si se le genera deliberadamente un perjuicio al Estado no cobrando ninguna deuda y dejando que se deprecie el crédito". "No cobrar significa beneficiar a la empresa privada del señor Macri padre", sostuvo y reiteró: "ponerse en 'no cobrar' y perjudicar al país no es una política razonable. ¿Qué es lo que se cobra? Es lo que la Justicia tiene que ver".

Por último, aseguró que el jefe de Estado "jamás intervendría, ni va a intervenir ni intervino en este tema". (DyN)

