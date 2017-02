Le cortó el pelo a la amante de su esposo y la paseó desnuda por el barrio

INSÓLITO

Ocurrió una zona humilde de Brasil.

BRASIL.- En Cubatão, San Pablo, una mujer reaccionó de la peor forma cuando sorprendió a su marido en la cama con su amante de 20 años y se vengó de ella.



La mujer la agarró en la cama, le impidió huir y le cortó el pelo con una navaja. Luego, desgarró su vestimenta y decidió pasearla por el barrio completamente desnuda.



Una amiga de la mujer grabó las dantescas escenas y la compartió en las redes sociales.



"No me importa lo que piensen o dejen de pensar. Mostraré cómo se trata a las traidoras que andan con un hombre casado. Así capturé a esta puta de mi marido… ex marido desde hoy", escribió la mujer en las redes sociales según reprodujo Infobae.



La atacante fue detenida por la Policía Civil de San Pablo y está acusada de distintos delitos, entre los que se enumeran torturas, amenazas, heridas leves, injurias, difamación, crimen de intolerancia y violencia contra la mujer.