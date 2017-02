Video: cinco noticias que dejó la semana y cómo impactarán en la próxima

LA SEGUNDA DE FEBRERO

1- Hazaña histórica: después de la odisea de Atlético en Ecuador, el “decano” se prepara para jugar en Colombia.



El plantel tucumano derrotó 1 a 0 al El Nacional, con un gol de Fernando Zampedri, y logró pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El jueves enfrentará a Junior de Barranquilla en la ciudad de Cartagena de India. Será a las 19.15 de Argentina y transmitirá en vivo Fox Sports.



2- Terminó una semana complicada para varios ex funcionarios kirchneristas.

El fiscal Taiano pidió la elevación a juicio oral de la causa "Dólar futuro", en la que está procesada Cristina Kirchner y el ex ministro de economía Axel Kicillof. Por otro lado, se filtraron nuevos audios entre el ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli, y la ex presidenta; a causa de esto, el fiscal Guillermo Marijuán pidió la detención de Parrilli. Por otro lado, Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Angelina Abbona fueron imputados en la causa por presunto encubrimiento del atentado de la AMIA que inició el fallecido fiscal Nisman.



3- Un policía amenazó a los médicos del hospital de Niños y los trabajadores de la salud piden más seguridad.



El domingo, un agente amenazó con un arma de fuego a médicos y enfermeros para que lo dejaran ingresar a la guardia donde se encontraba su hija, que sufre de cardiopatía. Los profesionales denunciaron que los amedrentamientos continuaron durante la semana y el uniformado fue detenido.

En los hospitales se realizaron asambleas para pedir más seguridad.



4- En el este aún no se recuperan del temporal y anuncian nuevas tormentas.

Después de las fuertes tormentas que afectaron al este de la provincia y dejaron tres muertos, los habitantes de Banda del Río Salí y Alderetes aún no se recuperan de las consecuencias del temporal. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas fuertes para el fin de semana. Las condiciones podrían mejorar recién a partir del domingo.



5- Durante esta semana la AFIP realizó distintos cambios para simplificar trámites, tanto en el monotributo como los aeropuertos.



En el monotributo simplificó los trámites que deben realizar los ciudadanos cuando llevan a cabo actividades que no justifican su inscripción como responsables de IVA y Ganancias.



Con respecto a los aeropuertos, los pasajeros de vuelos internacionales que arriben al país serán sometidos a controles “selectivos”. Esto quiere decir que, para simplificar las colas de espera, los viajeros serán divididos en dos grupos: por un lado, aquellos que declaren mercancías por más de U$S 300 y por el otro, los que tengan un gasto menos a ese monto.