Estos son los motivos por los que fueron imputados De Vido, Parrilli, Zanini y Abonna

TRIBUNALES

El fiscal Policita los incluyó en la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado de la AMIA.

Las imputaciones que realizó hoy el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto encubrimiento al atentado de la AMIA causaron sorpresa: los ex funcionarios k que ahora son investigados no figuraban en la investigación que inició el fallecido fiscal Alberto Nisman (y que tiene entre sus acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner).

Ellos son el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli; el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.

Pollicita decidió incluirlos en la causa -según Infobae-, por distintos elementos que se fueron agregando a la causa tras la muerte de Nisman. Acá, las principales razones:

- Parrilli y Zannini: los primeros imputados en la causa –entre ellos Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil– los nombran en las escuchas telefónicas que Nisman presentó en la causa.

desde el Ministerio de Planificación Federal que encabezaba se llevaron a cabo negociaciones comerciales con Irán.la ex funcionaria participó de las negociaciones por el memorándum de entendimiento. Además, presentó un escrito en la Justicia defendiendo la actuación de los funcionarios del anterior Gobierno en el caso.