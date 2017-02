Imputaron a Parrilli y a De Vido en la causa que Nisman abrió contra Cristina

TRIBUNALES

El fiscal Pollicita amplió las acusaciones por supuesto encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy investigar a los ex funcionarios del gobierno kirchnerista Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Julio De Vido Y Angelina Abbona, en la causa en la que el difunto fiscal Alberto Nisman había denunciado al a ex presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA.



Pollicita incluyó en su pedido de investigación a funcionarios que el propio Nisman había dejado afuera de su acusación, realizada poco antes de su muerte.



“Conforme surge de las constancias arrimadas al expediente, corresponderá investigar el rol que pudo haberles cabido en las maniobras denunciadas a otros funcionarios del anterior gobierno nacional”, explicó el fiscal, en un dictamen en el que propuso una treintena de medidas de prueba.



El dictamen no especifica por qué el fiscal pide investigar a De Vido, Parrilli, Zannini y Abonna, pero sin embargo pide informes a todas las compañías telefónicas y organismos públicos para saber desde qué líneas hablaban y con quiénes.



La lista de nuevos investigados podría, según se desprende del dictamen, no estar completa, pues el fiscal Pollicita deja abierta la posibilidad de que “el avance de la pesquisa permita individualizar otros funcionarios y/o terceras personas que pudieran haber tomado participación en los hechos denunciados” por Nisman.



Desde que la Cámara Federal de Casación Penal resolvió la reapertura de la denuncia de Nisman no se había producido prueba nueva, por lo cual sobre la base de los mismos elementos que había evaluado el difunto titular de la UFI AMIA, su colega Pollicita halló ahora elementos para avanzar sobre personas que no habían sido contempladas en la presentación original.



Pollicita le pidió al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, “detalle de las líneas telefónicas instaladas en todas las sedes del organismo que estuvieran asignadas a los despachos que ocupara oportunamente Parrilli, entre los meses de agosto y diciembre de 2015, en la sede de la ex Secretaría de Inteligencia”.



El acuerdo con Irán se firmó a principios de 2013, es decir dos años antes de que Parrilli desembarcara en la central de inteligencia. Pollicita también reclamó “los registros taquigráficos y fílmicos que obren en el Congreso de la Nación en torno al debate parlamentario brindado en las respectivas comisiones como también en ambas Cámaras, con miras a la ratificación del Memorando de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán”.

El dictamen hace hincapié en la averiguación de “la tramitación de las notificaciones rojas de Interpol” contra los imputados por el atentado, “debiendo comunicarse si en alguna ocasión las mismas fueron dadas de baja por el organismo –Interpol- sin mediar previamente la orden del juez a cargo de la causa”.



En ese mismo contexto, pidió a la Unidad Fiscal AMIA copias certificadas “de la totalidad de las actuaciones vinculadas con la tramitación de las notificaciones rojas emitidas en el marco de la causa” y que “se informe si las mismas fueron dadas de baja, reactivadas o renovadas en alguna oportunidad; o bien si en alguna ocasión Interpol dispuso su baja sin mediar previa orden del juez a cargo de la causa”.



Pollicita también reclamó “los cables diplomáticos –tanto públicos como secretos- y toda otra información que hubiesen enviado, por cualquier vía y desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015, el personal de las representaciones Argentinas en los países” que intervinieron en la firma del acuerdo.



Ello incluye a “Irán –contraparte del pacto cuestionado-, Israel –país de las víctimas del atentado-, Siria -lugar donde se desarrolló la cumbre de Alepo-, Etiopía –país donde se firmó el Memorando de Entendimiento-, Venezuela –vinculado estrechamente a Irán-, Estados Unidos –lugar donde se encuentra la sede de las Naciones Unidas-, Suiza –país en el cual se desarrollaron encuentros tanto para negociar como para avanzar con el Memorando- y Francia –país de la sede central de Interpol-”.



Finalmente, el fiscal preguntó sobre todos los viajes que realizó el ex canciller Héctor Timerman, desde enero de 2011 hasta diciembre de 2015, y una vez identificado reclamó que se cite “a prestar declaración testimonial a los integrantes de las comitivas que lo hayan acompañado por temas vinculados con la firma del Memorando de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán”.