Los motivos por los que el iPhone 8 será tan caro

A AHORRAR

El smartphone insignia de Apple llegaría con importantes novedades, pero con un valor muy alto.

En un año importante para Apple por el lanzamiento del esperado iPhone 8, ya se manejan decenas de especulaciones, en la que se destaca el elevado precio que tendría el nuevo móvil.

Según algunos especialistas del tema tecnológico, el smartphone de la compañía estadounidense superaría los 1.000 dólares. La razón de esto, sería que el dispositivo llegaría con una pantalla OLED de 5,8 pulgadas, según publica Fast Company.

Además, el celular también lanzaría una versión de 5,5 pulgada y otra de 4,7 pulgadas que no vendrán con pantallas LCD.

En otras filtraciones, aseguran que se eliminarán tanto los botones de inicio como de volumen y contará con una pantalla trasera de cristal, así como laterales de acero inoxidable. También incluiría sensores 3D desarrollados con tecnología de la empresa Lumentum que permitirían mejorar la calidad de las imágenes.

Sin embargo una de las características más interesantes es que traería el reconocimiento facial para desbloquear el móvil. A su vez, es posible que integre aplicaciones de realidad aumentada.

