El relato de una joven acosada en un micro durante 1.500 kilómetros

Sabrina Ojeda vivió una pesadilla al recibir extrañas propuestas del chofer y el auxiliar de un colectivo de larga distancia.

Un viaje de Bariloche a Buenos aires se transformó en una verdadera pesadilla para Sabrina Ojeda, que durante todo el trayecto sufrió el acoso del chofer y el auxiliar de la empresa en la que se trasladaba.

Espiada, aislada, sentada junto al chofer, hostigada y acosada, fueron las cosas que esta joven de Monte Grande debió soportar durante 1.500 kilómetros. "Después de haber tenido unos días hermosos y llenos de anécdotas buenas, jamás pensé que la parte 'mala' (digamosle así) iba a llegar", comenzó contando Sabrina en Facebook, en donde describe todo lo que le ocurrió desde que se subió al micro de la empresa Vía Bariloche que debía llevarla desde San Carlos de Bariloche hasta la terminal Retiro.

"Lo irónico fue que sí, a mí me pasó. Tuve la suerte de haber sido precavida y de poder estar hoy contándolo. Pero también tuve la mala suerte, de que las personas responsables de llevar ese micro a destino, como lo son los chóferes y el camarero, no eran personas dignas de llevar a cabo su trabajo, no eran dignos de hacer las cosas correctas con todos (ya que conmigo no lo hicieron)", anticipó, para luego contar los detalles del trayecto.

"A lo largo del viaje comencé a sentirme incómoda, muy incómoda, el camarero no paraba de mirarme de manera tan fija que me hacía sentir que me fichaba de los pies hasta la cabeza sin disimular", explicó Sabrina, situación a la que se sumó un supuesto cambio de asiento a la parte superior del micro, donde pretendían que se quedara prácticamente sola.

La excusa del cambio fue que una mujer mayor necesitaba su asiento porque tenía una pierna quebrada, sin embargo cuando la joven bajó para quejarse del lugar en el que pretendían que viajara, se llevó una sorpresa al notar que en su antigua ubicación no había nadie. Al pedir explicaciones no supieron dárselas, pero a ella ya no le quedaron dudas de que algo andaba mal, según explica Infobae.

Luego, a mitad del recorrido le pidieron que fuera a la cabina, y el chofer le pidió que se sentara junto a él: "'dale dale pasa y sentate'. Claramente me negué y comenzó a decirme que le cebe mates, que seguro a mí me gustaba pero no tenía con quién porque estaba sola, que me veían aburrida y que ahí yo iba a estar mejor, que no pasaba nada, que ahí iba a estar tranquila, que iba a estar más cómoda y que nadie nos iba a molestar", contó.

"No sabía qué hacer, estaba sin señal, en medio de la nada, de noche y sin nadie conocido. No sabía si hablar, si callarme, si hacerme la boluda o qué", añadió la joven que luego debió seguir recibiendo sugerencias encubiertas.

"Llegó la hora de la comida, ya con una angustia y miedo que pensé que no iba a poder contener y cuándo pensé que no podían ser peores, a la hora de elegir mi plato como hacían todos, (el camarero) me lo negó, no me dejó agarrarlo y sacó una bandeja que se encontraba abajo de toda la pila, en una esquina diciéndome 'esta es para vos, está caliente'. Sí ya venía con desconfianza y dudas, esa actitud me hizo replantearme todas las miles de hipótesis que tenía. Sin decir nada, dejé el plato en mi bandeja y no lo comí", detalló sobre la descarada actitud del auxiliar a bordo.

Cuando recuperó la señal, la asustada joven llamá a uno de sus contactos para que la fuera a buscar de la terminal de Retiro. Sin embargo, antes de bajar escuchó al chofer y al camarero decir: "con esta no nos salió".

"No quiero pensar, ni imaginar, ni enterarme qué fue lo que no salió y una parte de mí quiere creer que no era algo conmigo. Pero al otro día más tranquila, fui con mi familia a hacer los reclamos y denuncias", cuenta al final de su carta, que publicó con el objetivo de encontrar a otras jóvenes que hayan pasado por lo mismo y se animen a denunciar.

