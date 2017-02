Hubo caos en la city tucumana por el paro bancario

MEDIDA DE FUERZA

A pesar de la intensa lluvia, se vieron en distintas entidades largas colas en los cajeros y problemas para sacar dinero.

Como medida de fuerza, en medio de la disputa que mantienen con el Gobierno nacional, los trabajadores bancarios de la provincia decidieron mantenerse en estado de asamblea y decidieron atender al público a partir de las 11.30. Por ese motivo, hubo largas colas en las puertas de las principales entidades y cajeros del microcentro tucumano.



Fueron muchos los clientes que se enteraron de los cambios en las metodología de la protesta cuando llegaron a las entidades bancarias. Con carteles, se anunció que la atención que los bancos atenderían durante las últimas tres horas de la jornada laboral de hoy. Esto generó largas colas en toda la city tucumana.











Las jornadas de protestas comenzaron ayer con asambleas en todos los bancos, durante las últimas tres horas, por lo que la atención del público terminó a las 10.30. En esas reuniones se definió invertir para la modalidad para hoy.



Hasta el momento, desde la Asociación Bancaria (AB) no confirmaron las medidas que tomarán para la semana próxima aunque se espera que los reclamos se endurezcan debido a la decisión del Gobierno nacional de ordenar a los bancos públicos no pagar el aumento salarial pactado a fin de año con el gremio que nuclea a los empleados del sector.



A fines de 2016, el sindicato y parte de las entidades pactaron un aumento que debería hacerse efectivo con el sueldo de enero. Sin embargo, de cumplirse el acuerdo de diciembre, La Bancaria arrancaría 2017 con una suba de 24% sólo por tres meses, cuando desde el Ejecutivo Nacional alientan una pauta salarial para todo el año que no supere el 18%.