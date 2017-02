Flor de la V se accidentó en Carlos Paz: "fue una desgracia con suerte"

CÓRDOBA

"Pisé un charco, se me empezó a mover el auto y me sacó del camino", explicó la actriz.

CÓRDOBA.- Flor de la V pasó un susto esta tarde cuando se despistó con un auto en el ingreso de Villa Carlos Paz. "Fue una desgracia con suerte", dijo la capocómica, que en el momento del accidente se encontraba junto a su familia.

De acuerdo a lo que publicó el portal El Diario de Carlos Paz, el hecho ocurrió alrededor de las 15.30, cuando Flor se encontraba conduciendo por la ruta Córdoba - Carlos Paz. El vehículo, de la marca Kia, no era de su propiedad ya que lo conducía como parte de una campaña promocional.

"Venía con mi auto manejando camino para Causana. En ese momento hubo una lluvia tan grande que se hizo como una laguna, pisé un charco, se me empezó a mover el auto y me sacó del camino. Por suerte yo no giré ni puse freno ni nada, y me detuve a una distancia muy corta a un árbol", explicó la artista.

En el momento del accidente, Flor estaba junto a sus dos hijos Paul e Isabellla y su marido Pablo Goycochea "Fue una desgracia con muchísima suerte. Estamos todos bien por suerte", concluyó.

CÓRDOBA.-pasó un susto esta tarde cuando se despistó con un auto en el ingreso de Villa Carlos Paz. "Fue una desgracia con suerte", dijo la capocómica, que en el momento del accidente se encontraba junto a su familia.De acuerdo a lo que publicó el portal El Diario de Carlos Paz , el hecho ocurrió alrededor de las 15.30, cuando Flor se encontraba conduciendo por la ruta Córdoba - Carlos Paz. El vehículo, de la marca Kia, no era de su propiedad ya que lo conducía como parte de una campaña promocional."Venía con mi auto manejando camino para Causana. En ese momento hubo una lluvia tan grande que se hizo como una laguna, pisé un charco, se me empezó a mover el auto y me sacó del camino. Por suerte yo no giré ni puse freno ni nada, y me detuve a una distancia muy corta a un árbol", explicó la artista.En el momento del accidente, Flor estaba junto a sus dos hijosy su marido"Fue una desgracia con muchísima suerte. Estamos todos bien por suerte", concluyó.