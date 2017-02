Adiós a las colas interminables: así será el paso a paso del control de aduana en Ezeiza

TRÁMITES

La AFIP flexibiliza el paso a residentes provenientes del exterior. El equipaje será controlado selectivamente.

La AFIP dispuso flexibilizar el control aduanero a los residentes provenientes del exterior, por lo que, a partir de mañana, los equipajes de quienes "no" tengan nada para declarar o que no excedan la franquicia de 300 dólares serán revisados "selectivamente".



El organismo adoptó la medida a través de la Resolución General 3991-E que, en sus considerandos, señala que "deviene necesario agilizar la atención a los pasajeros, simplificando las formalidades y requisitos exigibles al equipaje de entrada, mediante nuevos controles inteligentes con el fin de optimizar la aplicación de la normativa aduanera".



La medida establece que una vez retirado su equipaje:



1. El viajero deberá dirigirse hacia la zona de revisión próxima a la salida para formalizar, en todos lo casos, la declaración del mismo mediante la presentación del formulario OM-2087/G3 o OM-2087/G4 ante el servicio aduanero. Dichos formularios deberán ser provistos por las compañías de transporte.



2. El pasajero deberá consignar si tiene o no bienes adquiridos en el exterior y si exceden la franquicia según proceda de país limítrofe o extrazona.



De acuerdo a las normas vigentes, cada pasajero tiene una franquicia de USD 150 para viajes a países limítrofes. Asciende a los USD 300 para compras en el resto de las naciones. Se paga un impuesto correspondiente al 50 por ciento del excedente sobre la franquicia.



3. Quien tenga bienes para declarar que excedan la franquicia: "Deberá dirigirse a la vía identificada como 'Tiene para declarar' en la cual el servicio aduanero procederá a verificar dichos bienes.



4. Quien no tenga bienes para declarar o que no excedan la franquicia: "Deberá dirigirse a la vía identificada como 'No tiene para declarar', en la cual su equipaje será revisado selectivamente mediante controles no intrusivos (escáner)".



5. "El servicio aduanero se reserva la potestad de reconducir al pasajero a los puntos de control para revisión de su equipaje".



6. Para todos los casos el personal afectado al control aduanero, podrá ordenar la verificación física de los viajeros y sus equipajes, "en función de los perfiles de riesgo elaborados por la Sub-dirección General de Control Aduanero, de lo visualizado en el scanner o cuando los mismos resultaren sospechosos".



7. En el supuesto que el viajero manifieste que espera equipaje no acompañado, "el pasaporte será intervenido por el servicio aduanero. De no resultar necesaria la presentación del mismo, la manifestación referida al equipaje deberá realizarse por escrito".

Penalidades

La AFIP puntualiza que "de constatarse que el viajero posee bienes adquiridos en el exterior que exceden la franquicia sin declarar en los formularios respectivos, el servicio aduanero procederá a labrar un acta, secuestrar dichos bienes e iniciar la denuncia pertinente. El acta referida será labrada en una dependencia habilitada al efecto, procedimiento que estará a cargo del jefe operativo del punto o en quien este designara".

Aclara la norma que "cuando el punto operativo no disponga de la tecnología de control no intrusivo, como así tampoco de metodología de control de flujos, deberá ajustarse a los planes y programas que sean definidos por parte de las subdirecciones generales dependientes de la Dirección General de Aduanas".