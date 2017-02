La fuerte acusación de Cari Nara a Wanda y Zaira: "Raza de víboras"

ESCÁNDALO

La mujer del padre de las jóvenes estalló en furia contra las modelos.

Cari Nara armá un escándalo en el seno de la familia, luego de tildar a las hijas de su pareja como "víboras". La grave acusación se desató luego de la muerte de la abuela de Wanda y Zaira, que se encontraba internada en un geriatrico hace varios meses.

"Cuánto mal... que Dios las ayude. Raza de víboras", escribió la mujer en su cuenta de Twiiter, debido en la situación en la que murió la abuela de las jóvenes, que en varias ocasiones fueron acusadas de abandonar a la anciana y de no pasarles un peso.

Los allegados a la familia aseguraron que la mujer vivía en la máxima pobreza y que sólo una de sus hijas estuvo acompañándola. De hecho, fue la que compartió en su Instagram un mensaje que incluyó palito para la mujer de Mauro Icardi.

Sin embargo el ataque a Wanda y Zaira no solo llegó por las redes sociales, ya que Cari hablí con el programa Intrusos y explicó sus palabras: "Me nació escribir eso, lamento si herí a alguien. Me indignaba saber que la abuela estaba sola. Me hicieron sentir que eran malas personas. Me ningunearon y maltrataron y yo no les hice nada. Gente como ellas al lado mío no quiero. Wanda dijo que la extorsionamos con dinero. Ellas sólo se manejan con cuestiones monetarias. Dinero, dinero y dinero. Escuché faltaban 5 mil pesos para enterrarla... Es too much", aseguró la indignada mujer.

cuanto mal , que Dios las ayude. — Cari Nara (@Cari_Nara) 6 de febrero de 2017





Raza de víboras ... — Cari Nara (@Cari_Nara) 6 de febrero de 2017

Una foto publicada por No Lo Tomes Personal (@nanainseul) el 6 de Feb de 2017 a la(s) 2:49 PST

