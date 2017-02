El abogado de Pérez Corradi dijo que la ex SIDE lo ayudó a escapar del país

INVESTIGACIÓN

Carlos Broitman indicó que era sabido dónde estaba su cliente pero no afirmó que Oscar Parrilli (el entonces titular del organismo) haya participado.

Carlos Broitman, abogado de Ibar Pérez Corradi, afirmó que la ex Secretaria De Inteligencia (SIDE) ayudó a su cliente a escapar del país por la Triple Frontera, y aseguró que incluso le dieron un DNI, aunque evito afirmar si en esta presunta protección participó quien era titular del organismo, Oscar Parrilli. Broitman indicó, al hablar por FM Delta, que había "conocimientos" sobre el escondite de Pérez Corradi, indicando que "era acto sabido en qué zona podía estar".



El letrado recordó que Pérez Corradi -procesado por narcotráfico y acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez- "denunció que miembros de la ex SIDE fueron los que le facilitaron un DNI, contactos y le dijeron por dónde tenía que salir y por qué puerta migratoria". Además, añadió que el acusado de ser el presunto instigador del triple crimen de General Rodríguez (con falta de mérito dictada por la jueza Maria Servini de Cubría en ese expediente) "dio día, hora, en qué auto salió y por qué barrera de la Triple Frontera".



"Nosotros, como abogados, tratamos de no meternos en este berenjenal político porque las presiones son muchas. Es un año electoral y la campaña ya empezó", se excusó Broitman al ser consultado sobre la supuesta protección de Parrilli a Pérez Corradi, según comunicó Télam.



Pérez Corradi fue capturado en Foz de Iguazú el 19 de junio del año pasado. El juez Lijo investiga si Parrilli no dio curso a un informe sobre su paradero, documentación con la que el ex jefe de la Inteligencia contaba desde el 13 de noviembre de 2015 y si, con esa decisión, protegió al por entonces prófugo, evitando su captura.

Broitman contó que su defendido "está preocupado por su familia, porque la seguridad de él está plenamente garantizada", ya que "el Grupo Alacrán está las 24 horas del día al cuidado".