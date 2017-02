Impulsan un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

RELACIONES INTERNACIONALES

Según la canciller alemana Ángela Merkel los cambios de Gobierno en Brasil y en Argentina propiciaron la reactivación de las negociaciones comerciales entre los bloques.

BERLÍN, Alemania.- La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, abogaron hoy por dar un nuevo impulso al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que lleva ya casi dos décadas de avances y retrocesos.



"Alemania es un miembro fundamental de la UE. Nos hemos comprometido a seguir impulsando las negociaciones para cerrar el acuerdo entre el Mercosur y la UE", declaró Vázquez en la rueda de prensa posterior al encuentro con la mandataria alemana en la Cancillería de Berlín.



El Mercosur, el foro de integración sudamericano fundado en 1991 y del que Uruguay forma parte junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, intenta actualmente cerrar las negociaciones para un tratado comercial con la UE que el bloque lleva a cabo, con interrupciones, desde 1999.



"Creo que aquí no estamos los dos principales culpables de que no se avanzara en el acuerdo", respondió Merkel al ser preguntada sobre impulsos concretos más allá de las palabras políticas. La mandataria germana señaló que los cambios de Gobierno en Brasil y Argentina ha generado un "cambio en la opinión" de esos países, que ha propiciado una reactivación de las negociaciones y recordó que ya ha habido las primeras rondas en el seno del Mercosur, según comunicó la agencia Dyn.



"Ya negociamos un acuerdo con Perú, Colombia y Chile. Ahora nos complace que con Mercosur se note movimiento", declaró. Para Merkel es importante que la UE siga negociando otros acuerdos comerciales con otros países, ante las dificultades actuales para sacar adelante el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriese que el acuerdo entre su país y la UE no se pondría en marcha durante su presidencia.

Sin embargo, la líder alemana se mostró cauta. "Habrá que verlo", indicó. "Antes que nada hay que saber cuál será el trato con la nueva administración estadounidense. El tema del libre comercio será importante en la cumbre del G20. Veremos entonces cuáles serán las prioridades de ellos", explicó.



Mientras, Tabaré criticó las primeras acciones de Trump desde que asumiera su cargo en enero como el veto a la entrada de personas de siete países de mayoría musulmana. El presidente de Uruguay recordó que su país fue construido por inmigrantes europeos que llegaron en el siglo XVIII y XIX. "Somos un país de inmigrantes y creemos entender el drama de los inmigrantes. No compartimos que se hagan muros, queremos que se hagan puentes entre las naciones. No compartirmos que se discriminen naciones por razones étnicas o religiosas, tampoco por opción sexual", afirmó.



"Creemos en la búsqueda pacífica de soluciones. Por eso nos preocupan algunas acciones del presidente de Estados Unidos. Creo que en esta realidad que tenemos hay que buscar caminos de entendimiento y cooperación", agregó. Vázquez comenzó el pasado lunes una gira por Alemania, Finlandia y Rusia con la que busca fortalecer las relaciones con esas economías en momentos en que sus vecinos y socios en el Mercosur atraviesan dificultades.