La Corte pidió un informe sobre las filtraciones de los audios de Cristina y Parrilli

TRIBUNALES

El tribunal quiere determinar quién fue el responsable de la difusión de las conversaciones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamó hoy que la Oficina de Captación de Comunicaciones, que depende de ella, que brinde explicaciones por la difusión de audio de una intervención telefónica que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández y el ex jefe de los servicios de inteligencia Oscar Parrilli.



"Teniendo en cuenta los principios de transparencia y confidencialidad que deben regir la actuación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, corresponde que se tome intervención a efectos de deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes", dispusieron los jueces del máximo tribunal.



Según la nota 11/2017, fechada ayer y difundida hoy por la oficina de prensa del tribunal, la Corte reaccionó ante la presentación formulada días atrás por el ex jefe de los servicios de inteligencia del anterior gobierno Oscar Parrilli.



“Corresponde que este Tribunal tome intervención a efectos de deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes”, sostuvieron los cinco integrantes del máximo tribunal.



La Corte dispuso que el área encargada de las escuchas “a la mayor brevedad, tenga a bien informar al Tribunal toda circunstancia que se vincule con la actividad desarrollada por esa repartición en el marco de la causa” en la que se produjo la filtración.



Además, la Corte le pidió al juez Ariel Lijo “que con idénticos recaudos, ponga en conocimiento del Tribunal, cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder a los agentes judiciales intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa”.



Parrilli pidió la intervención de la Corte ante la difusión periodística de una escucha en la que la ex presidenta lo llama preocupada por declaraciones del ex agente de inteligencia Antonio Stiuso.



A esa comunicación se sumó en las últimas horas la difusión de la transcripción de otras dos de similar tenor, también publicadas por la prensa aunque sin la reproducción del audio.