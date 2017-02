Analizan la posibilidad de generar una ruta productiva que una el Atlántico y el Pacífico a través de Tucumán

VISITA OFICIAL

Manzur se reunió con gobernadores de estados del sur del Brasil.

El gobernador Juan Manzur se encuentra de visita oficial en Brasil. En ese marco, analizó junto a sus pares de los estados del sur de ese país la posibilidad de generar una vía productiva que permita trasladar las producciones de la región del Atlántico al Pacífico y viceversa a través de Tucumán.



Luego de recorrer la exposición rural Coopavel, en la ciudad de Cascavel, en el estado de Paraná, Manzur mantuvo un encuentro privado con los gobernadores de los estados que forman Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul): José Pedro Gonçalves Taques, de Mato Grosso; Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul; Beto Richa, de Paraná; Raimundo Colombo, de Santa Catarina, y José Ivo Sartori, de Rio Grande do Sul.



Según indicó el secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán, Jorge Neme, el mandatario hizo una presentación de la provincia y propuso a los estados de Paraná y Rio Grande do Sul que se integren a Zicosur (Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano, presidida por Manzur desde diciembre).



“Estuvimos conversando con el secretario de infraestructura del estado de Paraná, José Richa Filho, sobre la posibilidad de diseñar una vía de conectividad entre el puerto de Paraná, en el Atlántico, y el puerto de Antofagasta, en el Pacífico, pasando por Tucumán”, explicó el funcionario.



Neme también agregó que con el ingreso de estos dos estados a la Zicosur todo el sur brasileño estará integrado a la región. Y que eso generará beneficios para el comercio que pueden repercutir en Tucumán.