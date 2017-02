Piden que Cristina vaya a juicio oral por la causa "dólar futuro"

TRIBUNALES

El fiscal Taiano pidió la elevación a juicio de la causa en la que también están procesados Kicillof y Vanoli.

En esta causa hay 15 imputados, entre los que se encuentran el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.



A lo largo de la investigación, el juez Claudio Bonadio había embargado por $ 15 millones a la ex presidenta, pero ella argumentó que no tenía ese dinero, porque había cedido todos sus bienes a sus hijos.



De todos modos, en noviembre del año pasado, la Cámara Federal confirmó su procesamiento y antes de fin de año, Bonadio dio por cerrada la investigación; de ese modo, le corrió vista a Taiano para que pida la elevación a juicio.