Zulma Lobato reapareció en el "tetazo" e hizo topless

PROTESTA

La mediática se mostró cerca de la dirigente izquierdista Vilma Ripoll.

Zulma Lobato reapareció en público y lo hizo nada menos que en el “tetazo masivo” que se realizó en el Obelisco porteño. Obviamente, ella también se sacó el corpiño para protestar contra el escándalo que se produjo la semana pasada en una playa de Necochea.



La mediática se animó a posar sin el corpiño y se mostró cerca de la dirigente de la izquierda Vilma Ripoll. Alguien le sacó una foto que se viralizó rápidamente en las redes sociales.



El año pasado, Zulma reveló que padece HIV y que sufre una depresión. “El médico me dijo que hay casos que se pueden curar en dos años y dejar la medicación por completo o tomarla toda la vida, pero de esto no te morís. Hace seis meses que estoy haciendo el tratamiento. En el Hospital Muñiz me dan las drogas, en el Belgrano me ve el infectólogo y voy a otro lugar, que es privado, a una clínica mental. Creo que el diagnóstico es consecuencia de la violación que sufrí, porque no ando por la calle con cualquiera”, relató en una entrevista a la revista Paparazzi que fue reproducida por TN.com.ar.



El “tetazo” se realizó en respuesta a un operativo policial que se llevó a cabo en Necochea para desalojar de una playa a un grupo de mujeres que hacía topless.