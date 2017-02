Marijuán sobre Parrilli: "tendrá que defenderse como cualquier otro ciudadano"

TRIBUNALES

El fiscal pidió la detención del ex funcionario kirchnerista.

El fiscal federal Guillermo Marijuan advirtió hoy que el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli tendrá que defenderse en la Cámara Federal como cualquier ciudadano. Lo dijo tras haber solicitado la detención del ex funcionario por presunto encubrimiento agravado del narcotraficante Ibar Pérez Corradi.



"Tendrá que defenderse en la Cámara Federal como hace cualquier otro ciudadano", sostuvo Marijuan sobre Parrilli, y agregó que el ex titular de la AFI "está en la más amplia libertad de decir cuanto quiera y nadie va a coartar su derecho de expresarse como quiera".



El funcionario judicial desestimó las críticas de Parrilli respecto de que “la democracia está en grave riesgo” por el pedido de detención que pesa sobre él. "Hasta el día de hoy repasé todos los libros de historia y nunca vi que caiga un gobierno por un recurso de apelación", dijo el fiscal.



"Me podrán dar la razón, como me han dado en otras ocasiones, y en otros casos no me la han dado", dijo y agregó: "no por eso yo hablo de un complot o de que peligra la democracia".



En declaraciones a radio Mitre, indicó que luego de su presentación se verá si el fiscal de Cámara Germán Moldes considera viable el recurso.



En ese último caso, apuntó: "será la Sala II de la Cámara Federal la que habrá de expedirse: si confirma el procesamiento sin prisión preventiva, si agrega la prisión preventiva o si dicta la falta de mérito".



"Lo que hacemos en esta causa es lo que hacemos en todas las causas", resaltó Marijuan sobre su pedido ante la Cámara Federal de detención de Parrilli.