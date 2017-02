A punta de arma de fuego, les robaron las zapatillas cuando recolectaban la basura en Villa Alem

INSEGURIDAD

Los empleados de la empresa 9 de Julio fueron interceptados por dos motoarrebatadores en Florida y Buenos Aires.

Dos trabajadores de la empresa 9 de Julio fueron asaltados esta madrugada, cuando realizaban un recorrido por la zona del barrio Villa Alem, al sur de la ciudad.

Según lo que informaron a LA GACETA, el hecho se produjo a las 2.30, cuando circulaban por calle Florida, entre Buenos Aires y 9 de Julio, y fueron interceptados por dos jóvenes que circulaban en una moto. Los motoarrebatadores les apuntaron con un arma de fuego y les sacaron las zapatillas, el único objeto de valor que tenían.

"Mis compañeros les dijeron que no tenían nada de valor porque estaban trabajando y por eso los amenazaron poniéndoles un arma de fuego en la cabeza para que les entregaran los calzados que tenían puestos", contó el chofer del camión.

Además, sostuvo que no es la primera vez que los empleados de esa empresa son víctimas de la inseguridad. "Queremos que la gente sepa a lo que estamos expuestos por trabajar. Por la zona de Villa Alem ya no se puede ni transitar. Nosotros estamos sufriendo robos todos los días en la zona de la autopista y del Mercofrut. Esperemos que se tomen las medidas necesarias", concluyó.

