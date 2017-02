Habló el taxista que denunció haber sido asaltado por el "Chueco" Vergara

CONFUSO

El chofer pide que revisen las cámaras de seguridad y que lo citen nuevamente a declarar.

"Yo lo firmo, fue él", dijo Guillermo Villordo, el taxista que denunció haber sido asaltado por Julio el "Chueco" Vergara. Según su versión, el acusado le habría sacado el celular, la billetera y la llave del auto con el que trabaja. Ahora pide que la Justicia lo llame a declarar y que analice las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Vergara es el joven de 28 años que afirmó, la semana pasada, haber recibido una brutal golpiza de un grupo de taxistas que, lo dejaron internado y con pierna enyesada. En una entrevista con LA GACETA, Villordo aseguró haber sido otra de las víctimas del joven de Villa 9 de Julio: "se subió al auto en la puerta del hospital Padilla, al asiento trasero y me pidió que lo lleve hasta la calle Estanislao del Campo al 1.600". El chofer afirma que una vez que llegaron a destino, el "Chueco" sacó un arma blanca de su yeso e intentó apuñalarlo: "huyó con la recaudación, la llave del auto y mi celular".

En la historia de Villordo, una vecina que fue testigo del robo llamó al 911, con los que él hizo su denuncia. "Cuando el Policía me preguntó qué pierna tenía enyesada el ladrón yo me equivoqué y dije que era la izquierda. Él estaba en el asiento de atrás y cuando me di vuelta me confundí por el ángulo”, expresó. Por ese motivo, Vergara aun no fue detenido.

El chofer asaltado pide que la Justicia lo llame nuevamente a declarar y que revisen las cámaras de seguridad del hospital Padilla para comprobar que, el autor, fue quien él acusa. El caso es investigado por el fiscal de Instrucción de la IV° Nominación, Diego López Ávila.