Morales sobre Milagro Sala: "hay que respetar la decisión del juez"

DECLARACIONES

El gobernador jujeño defendió la prisión preventiva de la Tupac y afirmó que, la ex presidente, debería estar presa por ser la cabeza de la corrupción.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, defendió la prisión preventiva a la que la justicia de esa provincia sometió a la dirigente social y reclamó a los organismos internacionales, como la CIDH y la ONU que "consideren" todas las posiciones, ya que "hay denuncias de amenazas a testigos de las causas" que involucran a Sala y a su organización, la Tupac Amaru, comunicó Télam.

"Me llama la atención que quienes no conocen Jujuy, ni la lógica fascista de la Tupac Amaru, digan que no están dadas las condiciones (para la preventiva de Sala). Si el juez dice que hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa, hay que respetar la decisión del juez", expresó.



En declaraciones al programa "Desde el Llano", que se emite por la señal TN, Morales aseguró que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner debe estar "presa, al igual que Milagro Sala y José López, porque encabezó una matriz de corrupción que tuvo como punta del iceberg a Jujuy".