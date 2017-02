Esta es la modelo con la "mejor cola del mundo"

ESTILO

Natasha Wagner es elegida por la industria de los jeans, donde aseguran que posee las "medidas ideales" para diseñar estos pantalones.

Su rostro no es reconocido mundialmente, sin embargo Natasha Wagner lleva más de 15 años trabajando como modelo, donde es reconocida por darle vida a los diseños de jeans más vendidos gracias a sus medidas ideales.

De 35 años, esta californiana comenzó su carrera a los 20 como el rostro para las futuras prendas de primeras marcas como 7 For All Mankind, Gap, Citizens of Humanity, Re/Done, Paige, Vince, Proenza Schouler, Lucky Brand, Old Navy y Levi's, entre otros.

Con 1.76 metros de altura y su talle corresponde a un M. Su figura permite que se logren diseños que se adaptan a la mayoría de los cuerpos femeninos. Sus medidas no son ni muy grandes, ni muy pequeñas, por lo que expone una 'moldería base ideal' que logra adaptarse a distintos talles.

"Las curvas de Natasha están en el lugar perfecto", explicó Jennifer De Clark -directora senior de diseño y merchandising de mujer en 7 For All Mankind- a la biblia de la moda Vogue, "tener las proporciones perfectas es clave para diseñar un gran jean que siente bien a diferentes tipos de cuerpo".

Su amplia experiencia le permite opinar sobre los futuros diseños, sugiriendo modificaciones y propuestas para optimizar las piezas. "Una vez que aprendí la terminología ayudé a los modistos a encontrar fallas que pasaban por alto", detalló la especialista.

