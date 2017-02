La Bancaria convocará a asambleas en todas las entidades financieras del país

PARITARIAS

Serán de dos horas, el jueves y el viernes, y analizarán el freno del Gobierno al aumento pactado en diciembre.

La decisión del Gobierno nacional de ordenarle a los bancos públicos a no pagar el aumento salarial pactado a fin de año con La Bancaria puso en alerta al sindicato, que anunció que el jueves y el viernes convocará a asambleas en todas las entidades financieras del país.



"Las asambleas se concretarán en las dos últimas horas. Los que incumplen son los banqueros, a partir de la complicidad del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el presidente de la Nación, Mauricio Macri. La cautelar dice que se debe cumplir y está firmado por el ministerio", afirmó el titular de La Bancaria en la provincia, Eduardo Bourlé.



A fines de 2016, la Asociación Bancaria y parte de las entidades pactaron un aumento que debería hacerse efectivo con el sueldo de enero. Sin embargo, de cumplirse el acuerdo de diciembre, La Bancaria arrancaría 2017 con una suba de 24% sólo por tres meses, cuando desde el Ejecutivo alientan una pauta salarial para todo el año de 18 %, advirtió Ambito.com.



"Lo que reclama La Bancaria es contrarrestar la inflación. Los tiempos de los políticos no son los tiempos de los trabajadores. Sí no cumplen lo pactado, hay que darles respuestas contudentes de 24 y 48 horas hasta que las patronales paguen lo que acordaron. Acá hay tolerancia cero sino habrá que tomar medidas de acción directa inmediata", advirtió Bourlé, que también es legislador por el oficialista Acuerdo por el Bicentenario.







Anoche el Gobierno decidió apelar el fallo judicial que ordenó hacer efectivo ese ajuste acordado por La Bancaria y las entidades financieras. La planificación quedó definida en un encuentro en la Casa Rosada entre el ministro de Trabajo, Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, con directivos de los bancos agrupados en la cámara Abappra y del Banco Central, que encabeza Federico Sturzenegger, aseguró Ambito.com.



La idea del Gobierno es acordar con los banqueros y doblegar al sindicato para impedir un efecto contagio en otros gremios, en un momento clave antes del comienzo de la ronda de paritarias. Anoche se especulaba que el caso sería llevado a la Corte Suprema, por la cautelar otorgada por la Cámara laboral.



"Cuando no es la nafta, es el pan o es la luz. Hoy esto es insostenible y hay que tomar el toro por las astas. Nosotros reclamamos una mejora salarial que nos pongan a la misma altura de las que tuvo el sector empresarial. Pasó con todos los gobiernos: siempre se busca beneficiar al que más tiene a costas del trabajador", disparó Bourlé.