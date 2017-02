Aseguran que la ordenanza para expropiar la Casa Sucar será aprobada por unanimidad antes de fin de mes

PATRIMONIO

Lo afirmó Sandra Manzone, presidenta de la comisión de Peticiones y Poderes del Concejo Deliberante capitalino.

Los concejales oficialistas son optimistas: sostienen que la ordenanza para expropiar la Casa Sucar podría ser tratada en una sesión extraordinaria antes del 20 de febrero. Y van más allá aún: anticipan que será aprobada por unanimidad.



Esta mañana se realizó una reunión de la Comisión de Peticiones y Poderes del Concejo capitalino de la que participaron los presidentes de los distintos bloques y con autoridades municipales; estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Walter Berarducci; el fiscal municipal, Hernán Colombres, y el subsecretario de Planificación Urbana, Luis Lobo Chaklián.



Según explicó Sandra Manzone (Acuerdo para el Bicentenario), presidenta de la Comisión de Peticiones y Poderes, el objetivo del encuentro fue despejar las dudas sobre las competencias del Ejecutivo Municipal para expropiar la Casa Sucar. “Fue una reunión muy positiva”, aseguró.



“Indefectiblemente, esto va a salir por unanimidad. La comisión de Peticiones y Poderes emitirá dictamen mañana. Y después habrá reuniones de las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento para sus dictámenes. Posteriormente, la última comisión es la de Hacienda y así estaríamos en condiciones de convocar a sesión extraordinaria que no tendría que ir más allá del 15 o el 17 de este mes. Antes del 20 vamos a tener aprobada la norma que va permitir recuperar este patrimonio”, explicó Manzone.





Por su parte, Berarducci dijo que si se llega a sancionar la ordenanza, se convocará al titular del inmueble (Daniel Lucci) y se conformará la comisión de tasación que fijará el precio justo y real que se pagará por la casa. Además, se iniciará el proceso de licitación pública para la venta del edificio de Buenos Aires primera cuadra (donde funcionaba la Dirección de Tránsito) que permitirá obtener los fondos necesarios para pagar por la Casa Sucar. “Es un bien privado que cede ante un bien público y que debe ser indemnizado. El Estado no debe avasallar el derecho de los particulares”, aclaró el funcionario.



Desde el 2012, la casa viene enfrentando a grupos de preservación del patrimonio histórico con la inmobiliaria Viluco SA, firma propietaria actual del inmueble. En la última sesión del año pasado que se tocó este tema; no se llegó a ningún acuerdo: legisladores radicales pidieron tratar su expropiación para reciclarla como centro cultural, sin éxito. La bancada oficialista no apoyó la iniciativa y el gobernador Juan Manzur rechazó la posibilidad de que el gobierno provincial asumiera la adquisición de la casa. En contraposición, el intendente Germán Alfaro, señaló dos posibles vías: la permuta, o la expropiación de la Casa Sucar por parte de la Municipalidad.