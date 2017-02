Nico Vázquez ganó un Estrella de Mar y se "quebró" al recordar a su hermano

EMOCIÓN

El actor le dedicó el premió a Santiago, que falleció a fines del año pasado. Video.

"Te amo muchísimo, siempre juntos". Esta fue la dedicatoria que Nico Vásquez realizó al ganar un premio Estrella de Mar, que se entregaron anoche en Mar del Plata.

"Quiero agradecerle a toda la gente que me acompaña, sobre a todo a mis padres que son los que están pasando el momento más duro. Me hicieron ver el amor muy de cerca", expresó Nico al recibier el galador a mejor actor de comedio por su papel en la obra 'El otro lado de la cama'.

"Si no fuera por él, esta comedia no se hacía. Hace 10 años me dijo 'hacela, la vas a romper'. Para vos hermano, siempre juntos, te amo muchísimo", agregó el actor que también recordó a su mujer Gimena Accardi: "Gracias por sostenerme. Sin vos, no puedo caminar".

"Te amo muchísimo, siempre juntos". Esta fue la dedicatoria que Nico Vázquez realizó para su hermano Santiago, al ganar un premio Estrella de Mar que se entregaron anoche en Mar del Plata.

"Quiero agradecerle a toda la gente que me acompaña, sobre a todo a mis padres que son los que están pasando el momento más duro. Me hicieron ver el amor muy de cerca", expresó Nico al recibir el galardón a mejor actor de comedia por su papel en la obra 'El otro lado de la cama'.

"Si no fuera por él, esta comedia no se hacía. Hace 10 años me dijo 'hacela, la vas a romper'. Para vos hermano, siempre juntos, te amo muchísimo", agregó el actor que también recordó a su mujer Gimena Accardi: "Gracias por sostenerme. Sin vos, no puedo caminar".

Recordemos que Santi Vásquez falleció el pasado 16 de diciembre en Punta Cana, mientras se encontraba de vacaciones con sus amigos.