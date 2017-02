La masacre de Hurlingham: los familiares del acusado pidieron disculpas

DECLARACIONES

"Siento vergüenza ajena y dolor por lo que hizo", dijo uno de los hermanos del sindicado autor de los seis asesinatos.

BUENOS AIRES.- La madre y uno de los tres hermanos del sindicado autor de la masacre de Hurlingham pidieron esta tarde "disculpas" a los familiares de las víctimas y se mostraron sorprendidos por lo ocurrido ya que no saben qué pudo haber ocurrido con él.

"Mi hijo no es un asesino. Algo le hicieron, algo pasó en esa casa y no lo sabemos", dijo esta tarde entre lágrimas Mabel, madre del imputado Diego Loscalzo (35), y pidió "perdón, disculpas" a los parientes de las seis personas fallecidas a las que ella "no conocía".

La mujer reside en el barrio INTA de Villa Lugano, en la zona sur de la Capital Federal, donde esta mañana la Policía secuestró una moto Corven Triax negra y blanca de 120 centímetros cúbicos que Loscalzo utilizó para escapar de la escena del múltiple crimen. "No sabía que tenía una moto. Hacía dos años y medio que no hablaba con él", explicó Mabel, madre de cuatro hijos, de los cuales, Diego es el mayor, y agregó que éste "hacía muchos años que trabajaba en Metrovías".

"Esto es una pesadilla. No lo puedo creer", expresó la mujer, quien estaba acompañada de otro de sus hijos, de nombre Matías, quien comentó que no hablaba con Diego desde hacía "dos años" y que tampoco puede "creer" que ahora lo hayan detenido por la masacre cuando "ni conocía un patrullero por dentro".

"Pido disculpas. Siento vergüenza ajena y dolor por lo que hizo mi hermano, pero sigue siendo mi hermano", concluyó Diego. (Télam)

