DESPEDIDA

El actor y músico le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Murió el padre de Facundo Arana, el abogado especialista en derecho marítimo Jorge Arana Tagle. El actor confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram.



El actor y músico le dedicó un conmovedor mensaje a través de la red para despedirse.



"La única mentira que mi viejo me dijo un día duró casi cuarenta años. Me aseguró que nunca moriría. Ahora puedo ver que no mentía realmente.. Gracias por tanto Viejo! La persona más Integra, Noble y Buena que conocí.. Descansá en Paz Father.."



Publicó una foto en los que se los ve enfrentados y sonriendo. Anteriormente ya había publicado una foto con la mano de su padre y el epígrafe "#compas" , en la que podía suponerse que su papá se encontraba internado y en recuperación.