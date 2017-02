Procesaron a Parrilli por encubrir a Ibar Pérez Corradi

JUSTICIA

El juez Ariel Lijo considera que el ex titular de Inteligencia tenía datos precisos sobre la ubicación del narcotraficante.

El ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli fue procesado hoy por "encubrimiento agravado", a raíz de no haber activado la búsqueda del narcotraficante prófugo Ibar Pérez Corradi durante las elecciones de 2015, y quedó embargado en sus bienes por la suma de $ 100.000.



El juez federal Ariel Lijo decidió el procesamiento de Parrilli en la causa, por entender que el ex funcionario tuvo conocimiento de que Pérez Corradi estaba en Paraguay y no hizo nada para buscarlo, informaron fuentes judiciales.



El magistrado rechazó además la recusación presentada por la defensa de Parrilli y ordenó formular denuncia para que se investigue la presunta comisión de un delito de acción pública en virtud de la difusión de audios vinculados a las intervenciones telefónicas ordenadas en el marco de ese expediente. (DyN)