Lagomarsino: "Alberto me tenía más confianza a mí que yo a él"

INVESTIGACIÓN

El fiscal a cargo del caso encontró nuevas pruebas que complicarían la situación del técnico informático, quien en una entrevista televisiva respondió a las acusaciones.

Tras más de dos años de la muerte de Alberto Nisman, la causa se volvió a abrir y nuevas pruebas salieron a la luz. El ahora fiscal a cargo del caso, Eduardo Taiano, expresó que las últimas pesquisas podrían complicar la situación procesal del principal sospechoso, el asesor de Nisman, Diego Lagomarsino. El técnico informático rompió el silencio y opinó sobre el avance de la investigación.



“Él (Nisman) tomó la decisión de dispararse, no sé por qué”, dijo Lagomarsino durante una entrevista en Desayuno Americano, al consultarle si creía en la hipótesis del suicidio o del asesinato.



La investigación volvió a tomar impulso una vez terminada la feria judicial y bajo un nuevo juzgado. Taiano, el ahora fiscal a cargo de la causa, retomó las indagaciones en el entorno con el que se manejaba a diario Nisman y obtuvo respuestas que podrían cambiar el curso de la causa.



Según los testimonios de los empleados de la Unidad Fiscal AMIA, no veían frecuentemente a Lagomarsino en la oficina del fiscal fallecido. De hecho, muchos de ellos ni siquiera lo conocían, informó el sitio infobae.com. Ante estas declaraciones, el técnico en computación comentó que era probable que no lo conozcan, ya que, su trabajo se basaba en asesorar personalmente a Nisman: “él (Nisman) me llamaba cada vez que tenía algún problema. ‘Se me colgó el Windows, no me anda el Office”.



“Yo tenía una relación con Alberto que excedía la de un jefe pero era menor a la de un amigo. Él me tenía más confianza a mí que yo a él”, agregó.