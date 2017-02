Cuando dormís tu cerebro se achica, enteráte por qué

ESTUDIOS

Es lo mejor que puede ocurrir para poder tener energía al día siguiente. Mirá como funciona.

A partir de un estudio, que realizaron los doctores Chiara Cirelli y Giulio Tononi del Centro para el Sueño y la Conciencia de la Universidad de Wisconsin-Madison, se descubrió que uno de los efectos del sueño es que las neuronas se encogen hasta un 20% y eso, según confirmaron, es bueno.

El achicamento les permite descansar y prepararse para una nueva ronda de aprendizaje durante el período de vigilia. Este proceso de reajuste es llamado “homeostasis sináptica”y, si esto no ocurriera, las sinapsis - que son las conexiones entre las neuronas- se sobrecargarían.

“Durante el sueño, estamos mucho menos preocupados por el mundo externo… y el cerebro puede probar o evaluar todas nuestras sinapsis, y re-normalizarlas de una manera inteligente”,dice la Dra. Cirelli. y agrega que el cerebro aprovecha para hacer un filtro de las sinapsis no esenciales, para poder comenzar el día siguiente con más claridad.



El experimento ameritó el uso de una nueva técnica de microscopía electrónica, que permite discernir cambios minúsculos en las sinapsis, observando cómo se encogían durante el sueño, y se expandían en la vigilia. Promediaron un 18 por ciento de encogimiento de las sinapsis en promedio durante el sueño. Observaron que esto ocurrió en el 80 por ciento de las sinapsis, pero no ocurría con las sinapsis más grandes. Se conjetura que estas sinapsis grandes están asociadas con recuerdos y datos importantes que el cerebro no desea perder. Cómo el cerebro decide qué sinapsis dejar intactas, es una interrogante no resuelta.



Los científicos establecieron que el sueño es esencial para consolidar los recuerdos, y por lo tanto el aprendizaje.