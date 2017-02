Según la CAME, las ventas minoristas cayeron un 2,5% en enero

CONSUMO

La entidad evaluó que el primer mes del año fue "irregular" en materia de ventas "con un inicio muy flojo durante la primera quincena".

BUENOS AIRES.- Las ventas de los comercios minoristas, medidas en cantidades, registraron en enero una caída de 2,5 % en relación a igual mes de 2016, según un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El informe precisó que de los 21 rubros relevados, 20 de ellos evidenciaron en enero descensos de ventas en la comparación interanual, y sólo el sector "Farmacias" finalizó con una leve alza de 0,3 %. La institución dijo que "hay que tener en cuenta que igualmente se está comparando contra un período en baja como fue enero del año pasado, cuando las ventas habían bajado 2,3 % anual".



"De todos modos, las tasas de descenso fueron mucho menores a las que se registraron a lo largo de 2016 y eso es un dato positivo", destacó CAME en un informe publicado por DyN.



La entidad evaluó que el primer mes del año fue "irregular" en materia de ventas "con un inicio muy flojo durante la primera quincena, y recuperándose sobre el final".



En este sentido, consideró que "las expectativas por los Precios Transparentes y la incertidumbre sobre cómo evolucionarían los importes y las cuotas con esa medida, impulsó la demanda de bienes durables como electrodomésticos en los últimos días del mes", antes de la puesta en marcha el 1 de febrero del nuevo sistema.



La CAME señaló que el balance de las ventas en enero "fue muy heterogéneo entre provincias e incluso entre ciudades de una misma jurisdicción".



Al respecto, indicó que las ventas "más golpeadas fueron las fronterizas con Chile y Paraguay, donde el consumo en rubros como neumáticos, electrónicos, calzados o indumentaria se vio muy resentido", y "lo sintieron ciudades de Misiones, Corrientes, Mendoza, y Formosa, principalmente".