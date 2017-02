Los árboles, erradicados sin contemplaciones, según un lector

“Aquí prima la ley de la jungla: quien empuña una motosierra se cree que puede dar muerte impunemente a árboles, no sólo añosos y que son una joya, sino que nos benefician enormemente con su sombra y la extraordinaria captación de gases como CO2 (dióxido de carbono) = gases invernadero que aumentan el calentamiento global. Además de su clara función de pulmones de la Tierra x la producción de O2 (oxígeno que respiramos)”, renegó un lector, que envió fotos de la máquina limpiando la vereda de los árboles talados en la avenida Mitre al 100. También criticó que se hayan sacado árboles en la avenida Perón en Yerba Buena, a la altura del Open Plaza.



Transporte en dos ruedas de un colchón, por avenidas Sarmiento y Avellaneda



Un fotógrafo aficionado captó el jueves a las 19 a unos muchachos llevando tranquilamente un colchón en una moto por la esquina de avenidas Sarmiento y Avellaneda. “Manos imprudentes que no respetan normas de tránsito ni tampoco sus propias vidas ni las ajenas”, dijo, en el texto que acompaña la fotografía.



Vecinos sin agua por un caño roto en raúl colombres al 400



“Llamamos a la SAT, quedaron en venir y nunca aparecieron”, dice un lector que se queja porque un caño roto en el medio de la calle Raúl Colombres 450 ha dejado sin agua a varias casas. “Hace dos meses ya”, dice.



Una jubilada reniega por los “cambios de reglas de juego” en el PAMI



Olga Coronel, de 39 años, vive en el barrio Oeste II. Dice que su marido, Daniel Ricardo Devicenzi, está jubilado desde hace 11 años por una enfermedad, y que ahora que tiene problemas con el área oncológica-biológica del Pami. “Antes podía sacar medicamentos tranquilamente cuando la sucursal estaba en la Santiago; ahora me cambiaron para la Córdoba y ya me piden que presente nuevas recetas. Yo les pregunté por qué ahora era así y me dijeron que era por un cambio nacional”, afirmó. Dijo que , además, cuando fue a reclamar el médico la trató mal y ella lo denunció a la superintendencia de salud. “Mi marido necesita ese medicamento y no puede obtenerlo por las nuevas cuestiones burocráticas de la nueva administración”, reclamó.



Las cloacas del barrio Parque están tapadas desde hace seis meses



Vecinos de barrio El Parque, que residen entre Amadeo Jacques, Mario Bravo y Francia, denunciaron a LA GACETA que “hace más de seis meses que están obstruidas las cloacas en todas esas calles. Además de ser un foco de enfermedades, el olor ya es inaguantable”, se quejaron.



Vecinos aislados por el mal estado de las cloacas en Thames al 1.300 de Tafí Viejo



“Vivo en Thames al 1.300 de Tafí Viejo y quedé aislada en mi domicilio, ya que no puedo salir caminando ni en auto debido al mal estado de las calles”, dijo Elizabeth Noguera. Y explicó que “las supuestas mejoras en las cloacas dejaron las calles intransitables”. Agregó que sus padres ancianos “también quedaron sin poder moverse; esto ya es insoportable; hace muchos años que esto sucede: el municipio no hace nada; la SAT rompe la calle, la deja así y siempre estamos a la buena de Dios”.



El vendaval sacudió también al parque



“Ayer a las 15 en el rosedal”, dice sencillamente el texto de la foto que envió un lector, mostrando la entrada al sector de las rosas en el parque 9 de Julio, cerrada por las ramas caídas durante el vendaval del viernes.



Reclaman que se arregle el puente que cruza el canal del barrio Ex Aeropuerto



Un vecino del barrio Ex Aeropuerto reclamó a las autoridades que reparen el puente que cruza el canal: “aquí vive gente grande y muchos niños; ya varios han sufrido lastimaduras a razón del mal estado del puente (que lleva roto varios meses). ¡Por favor, que alguien venga a arreglarlo!”



Inundados, sin agua, esperando que los bomberos les lleven líquido para beber



“Derrame cloacal hace más de 1 año. Además, rompieron el caño maestro de agua y toda la zona no tiene presión durante todo el día. Sin respuestas. Y como los matorrales tapan la boca de tormenta, la zona de inunda durante las lluvias. Tenemos que llamar a los bomberos para que nos provean agua”, dice un lector. Habla de calle España al 1.200. “Patético. Estamos a 11 cuadras de la plaza Independencia”.



Derrame de líquidos cloacales a tres cuadras de la plazoleta Mitre



“Hay un constante derrame de líquidos cloacales a 300 metros de Plazoleta Mitre”, denuncia un lector. “Provocan olores nauseabundos y es un terrible foco infeccioso. Ojalá hagan algo”, agrega.