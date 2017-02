Tras la tormenta, el dolor de los vecinos de Banda del Río Salí: "estamos desesperados; perdimos todo"

GRAVES DAÑOS

La localidad bandeña, ubicada al este de la provincia, fue la zona más afectada por el temporal. "Necesitamos ayuda", dijeron.

El trágico temporal que castigó ayer por la tarde a Tucumán dejó como saldo tres personas fallecidas -una de ellas embarazada- y varios daños materiales en distintos puntos de la provincia. La zona más afectada, según informaron fuentes policiales, fue la ciudad der Banda del Río Salí, ya que varios vecinos de esa localidad perdieron prácticamente todo.

"Fue algo horrible; en un momento pensé que me quedaba sin mi familia porque se nos venía todo encima por los fuertes vientos. Logré salvar a mi hijo tirándole el colchón arriba de él. Varios ladrillos me pegaron en mis piernas y en mis brazos, como así también algunas chapas. Agradezco a Dios que no nos pasó nada", contó Darío Alferedo Frías, vecino de esa ciudad, quien agregó: "tengo que comenzar de cero. Perdí todo. No sé qué voy a hacer".



Por su parte, Ernesto Godoy dijo: "corría un viento muy fuerte. Estábamos con mi señora, mi hija y mis nietos y se nos voló el techo. Vivimos un momento de terror. No sólo nosotros; toda la gente de la zona este la pasó mal. Muchos perdieron sus cosas. Por eso estamos necesitando ayuda; sabemos que lo que ocurrió es parte de la naturaleza, pero nadie lo esperaba y estamos desesperados".

Además, Ernesto contó que varios "vivos" también aprovecharon la oportunidad para cometer delitos. "La gente de mal intención aprovechó la situación. Esperaron el momento que varias familias se fueran de sus viviendas por el miedo a que les pase algo e ingresaron a robar. No se puede creer que hagan esto; es lamentable", explicó.





Gladys Villa, directora de la Acción Social de la Municipalidad de Banda de Río Salí, contó a LA GACETA detelles sobre cómo continúa la situación en esa localidad. "Desde el viernes que venimos ayudando a 80 personas, entre ellas varios niños y ancianos. Por suerte muchos de ellos ya regresaron a sus casas, pero hay varias familias que todavía no pudieron regresar volver porque se quedaron sin nada".



Por último, Norma Beatriz Cuellar explicó que con su familia estuvieron cerca de la muerte luego de que un árbol se les viniera encima. "Estábamos con mi hijo y sentimos un fuerte temblor. Salimos corriendo y vimos que se nos venía un árbol encima. Nos tiró la cocina y parte del comedor. Jamás creímos que nos pase esto", se lamentó.



Desde el Ministerio de Salud informaron que en la policlínica Santa Rita, ubicado en Banda de Río Salí, se atendieron a 60 personas en menos de dos horas.

"Algunos tuvieron que recibir aquí atención por lesiones, otras por hipertensión y picaduras de alacrán. Hay que trabajar mucho en la prevención. Estamos haciéndolo en conjunto para dar respuesta a nuestra gente. Vamos a continuar recorriendo para seguir viendo cuáles son las necesidades del Sistema de Salud", dijo la titular de la cartera, Rossana Chahla.