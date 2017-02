Seis opciones para aprovechar un domingo a puro carnaval y música

SALIDAS

Habrá fiestas en el interior y en la capital. Fijate cuál es la que más te divierte.

1- Habrá carnaval en Ranchillos y en el club Central Córdoba



Ni el mal tiempo afecta al carnaval. Esta tarde, desde las 16 se abrirán las puertas del club Central Córdoba (avenida Alem y Bolívar), para recibir la música tropical y cuartetera de Ráfaga, El Rey Pelusa, Daniel Agostini, Tambo Tambo, El Dipy y 18 Kilates. A la misma hora, en la tradicional fiesta del Club San Antonio de Ranchillos, comenzará el desfile de artistas populares: la agenda anuncia a Los Gedes, La Cumbia, Nolberto y Alkalá, Los Avelinos 3G y El Quinto de Oro.



2- Propuestas gratuitas de jazz



Distintas variantes del jazz y sus ritmos fusionados componen el repertorio de dos bandas tucumanas que se presentarán hoy, en sendos espectáculos al aire libre, con entrada libre y gratuita. En el anfiteatro Celestino Gelsi del dique El Cadillal, a las 18, actuará Zapadex, el grupo que integran Gustavo Parrado, Gerardo Alderete, Silvio Mercado y Leo Vera, con versiones propias de temas de grandes compositores como Herbie Hancock, All Jarreau, Jaco Pastorius y Chick Corea. A las 22, en la plaza Bernabé Aráoz de Monteros, tocará Pata I’ Chancho, el trío que conforman Raúl Cucho Villagra, Rony López y Javier Podazza (foto), especializado en la mixtura del folclore latinoamericano con el jazz de origen norteamericano. En ambos casos, se suspenden los recitales por mal tiempo.



3- Festival solidario de música



Decenas de músicos se movilizarán hoy hasta Tafí Viejo, para participar de una peña solidaria a total beneficio de Facundo Serrano (Monash), con el objetivo de reunir fondos para concretar un transplante de médula ósea en la Capital Federal. La actividad comenzará al mediodía en la Sociedad Argentina (Mitre esquina Congreso). Entre los numerosos artistas que comprometieron su participación están Ruta 40; Oscar Robles; Guillo Valoy y Paula Novoa; Los Musiqueros; Luneros; Dana Quiroga; Huaynata; Alfredo Soria; Luis Castillo; las academias Embrujo de mi Tierra y Huellas del Horizonte; el Mono Villafañe; el Mudo Araujo; Aire Mansero; el Puma Atar; Taficeños; Peter Wurshmidt; Kjamarka; Gaby Costello y José Saife; Juan Pablo Ance; Chakana y el Yanky Molina.



4- Vení a bailar y a cantar



En el marco del programa Verano con Cultura, continuarán esta noche los ciclos “Vení a bailar” y “Vení a cantar”, desde las 20 y en distintos espacios públicos de la capital. En la plaza Independencia hay clases gratuitas de folclore con Pedro Costas; en la San Martín, Karina Navarro Kairuz enseña salsa y bachata; y en la Belgrano, se podrá hacer karaoke con más de 5.000 pistas y la conducción de Tobías Kusevtizky.



5- Varieté de clown para niños



Esta tarde, a las 19.30, la Casa de la Cultura del Barrio Nicolás Avellaneda 1 (frente a la plaza del lugar, detrás de la cancha del club San Martín) se llenará de globos, golosinas y risas. Sebastián Bulacio, Fabio Velázquez y Gonzalo Veliz (integrantes del Elenco de Variedades del Ente Cultural de la Provincia) ofrecerán su show “Varieté de clown”, con entrada libre y gratuita, basado en escenas en las que los personajes juegan con el público. También habrá juegos rítmicos y batucadas.



6- Rock por un reclamo laboral



Desde las 18, en El Piletón del parque Avellaneda, se realizará un festival gratuito de rock del que participarán las bandas Fecho and The Salvatores, Rajuh Shanti, Rock N’Lobos y Skaraway, en apoyo a los trabajadores despedidos de la planta impresora de la empresa AGR de la Capital Federal, organizado por el Partido Obrero.