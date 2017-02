Cartas de lectores

- SOR LUCíA (I)



Hace un par de días vengo leyendo las declaraciones de la monja dominica Lucía Caram. Creo que las expresiones de la religiosa mencionadas son totalmente erróneas, ya que el Dogma y fe que los católicos apostólicos romanos profesamos es uno solo y creo imaginar que cuando sor Lucía se refiere a María se expresa como santa Maria Virgen. Con respecto a los dichos del Papa Francisco, “salgan a hacer lío”, no se refieren a que salgamos a interpretar libremente a nuestro libre albeldrío el Dogma y la Fe de la Santa Iglesia Católica; por lo que le pediría a sor Lucía que rectifique sus dichos para no confundir a la feligresía.



Fernando Carlos Brunet



- SOR LUCíA (II)



En su nota para LA GACETA, la señora Caram hace gala de sus trabajos en Barcelona por los más necesitados; un trabajo verdaderamente notable, si es verdad, y al que estamos llamados todos los cristianos y hombres de buena voluntad. También nos relata de que el Papa la mandó a “hacer lío”. Más allá que cada día que pasa entiendo menos a este Papa, no creo que se haya referido a que estos líos de que habla, sean para sembrar incertidumbre o dudas entre los católicos apostólicos y romanos, y mucho menos a poner en dudas un Dogma de Fe arraigado en nuestra Iglesia desde los primeros días del Cristianismo. Al parecer esta monja o no fue a clases ese día, o no aprobó algunas de las Teologias que en esas carreras se enseñan. Respecto a la virginidad de María, las definiciones solemnes de fe por parte de los concilios ecuménicos y del Magisterio pontificio, que siguen a las primeras fórmulas breves de fe, están en perfecta sintonía con esta verdad. El concilio de Calcedonia (451), en su profesión de fe, redactada esmeradamente y con contenido definido de modo infalible, afirma que Cristo “en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, (fue) engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad” (DS 301). Del mismo modo, el tercer concilio de Constantinopla (681) proclama que Jesucristo “nació del Espíritu Santo y de María Virgen, que es propiamente y según verdad madre de Dios, según la humanidad” (DS 555). Otros concilios ecuménicos (Constantinopolitano II, Lateranense IV y Lugdunense II) declaran a María “siempre virgen”, subrayando su virginidad perpetua (cf. DS 423, 801 y 852). El concilio Vaticano II ha recogido esas afirmaciones, destacando el hecho de que María, “por su fe y su obediencia, engendró en la tierra al Hijo mismo del Padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo” (Lumen gentium, 63). Ante la pregunta del Ángel, la Virgen María respondió esto: “Cómo será esto si no conozco Varón” (¿mentía la Virgen?). La respuesta parece revelar un estado actual de virginidad, sin embargo en el contexto que se plantea, pone en evidencia su estado actual y su propósito de permanecer Virgen. La expresión usada en forma verbal presente, deja traslucir la permanencia y la continuidad de ese estado. Al presentarse este inconveniente, lejos de oponerse al proyecto divino del Creador, acepta y opta por vida Virginal. No podemos olvidar que María había recibido una gracia “sorprendente” que el Ángel reconoció al momento sublime de la Anunciación: “Llena eres de gracia” (Lo.1.28) La presencia singular de la Gracia nos lleva a la conclusión, para todos los que nos consideramos cristianos, de que en María ganó la idea de la virginidad por un impulso extraordinario del Espíritu Santo, y que la virtuosa joven, colmada de dones excepciónales por el Señor, mantenía un compromiso único e inquebrantable de permanecer en ese estado virginal. La Iglesia ha mantenido a través de los siglos y en forma constante la Virginidad de María, desde las tiempos más remotos hasta nuestros días. Cuando hay una referencia a la concepción de Jesús, se la llama “siempre Virgen, como un hecho referido a toda su vida, antes, durante y después del parto. Dudar de esto es como dudar de la Divinidad de su Sagrado Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. Señora Caram, si tiene dudas, habrá otras religiones que la reciban.



Antonio Lorenzo Viola



- Las Talitas



Vemos, con satisfacción, el trabajo arduo en incesante que está llevando a cabo la Municipalidad de las Talitas con el acarreo de basura, poda de árboles, y otras tareas muy necesarias en la zona y que requieren una atención constante, sobre todo en esta época del año. Lo llamativo es que pasan de largo y se han desentendido por completo de este lugar que hoy más que nunca necesita de la atención municipal: el canal, que está cubierto de yuyos de 2 m de alto, ideal para que el depredador humano oculte sus desperdicios, que bien podría dárselo al camión recolector que pasa los días programados. La laguna de la calle Santa Rosa de Lima, a la altura de la manzana 16, aumentó considerablemente su caudal por el mal funcionamiento de la boca de tormenta, que ante un mínimo obstáculo no drena convenientemente. La caminera sobre el canal se borró por las malezas y el barro, por lo que los transeúntes debemos hacer piruetas en nuestras salidas, más aún en momentos de lluvia. No comentaremos de los bichos de las diferentes especies que se instalaron como consecuencia de las aguas servidas, yuyos y basura. Lo que sí nos sorprende es la presencia del coy y su familia, un animalito un poco más grande que que nuestro pericote criollo, que encontró un lugar propicio para vivir, y seguro que lo hará hasta las próximas elecciones. Señor intendente de las Talitas, en su última visita nos dijo que no dejemos de llamarlo cuando lo necesitemos. Hoy lo necesitamos y de manera urgente.



Aldo Monteiro



Manzana 16 lote 12 Barrio Siemens



Las Talitas



- Aumento de las tarifas



Frente a esta debacle que surge de los desmesurados y abusivos aumentos que promueve el gobierno nacional con la luz, a través de su interlocutor, “el maléfico Chuky” -ministro de Energía-, en forma categórica me pregunto: ¿dónde están la Defensoría del Pueblo, las organizaciones sociales, los sindicalistas, los profesionales del Derecho o aquellos legisladores que juraron fidelidad a la Constitución en los derechos del ciudadano para impedir que se consuma este nuevo atropello? ¿Hasta cuándo debemos soportar esta seguidilla de aumentos? ¡Basta de consentir a estos indolentes y monopólicos concesionarios que lucran con la pobreza y descaradamente hablan de “pobreza cero”. El Gobierno nacional pretende ahorrar energía advirtiéndole al ciudadano que son dos los caminos a tomar: pasar el verano haciendo uso de la generación por irradiación de energía solar o dormir debajo de una morera. Hagan algo, señores.



José Alberto Jacobo



Pasaje La Madrid 303



Simoca



- El Corte



El pie del cerro inaugura esa suerte de paraíso verde del que se jactan los gobiernos. Desde hace un tiempo El Corte está siendo descuidado. La azotan problemas como, las inundaciones, las ocupaciones ilegales, los basurales, la escasa iluminación, los “after”, las carreras de todo tipo, etcétera. La atención municipal, a pesar de los reclamos es escasa. El fenómeno más grave en este momento es la inseguridad. Nos encontramos ante una escalada de asaltos: 23 en 2016. Los frecuentes robos de enero auguran un número mucho mayor en 2017. No sólo escasea la luz sino que hay muy poca vigilancia aunque muchos paguemos aparte seguridad privada. Contamos sólo con una comisaría, reducida a un puesto policial, un lugar incómodo y con poco personal que debe controlar la continua afluencia de personas día y noche. El Corte no sólo pertenece a sus habitantes sino a los numerosos tucumanos que usan el cerro como pista de salud y espacio de recreación y a los turistas que nos visitan. La situación es preocupante. Hoy hasta la solidaridad debe retacearse porque cualquier extraño puede ser una amenaza. Solicitamos que las autoridades se hagan cargo.



Carmen Perilli



- Ruidos molestos



Vivir en la ciudad del limón se convirtió en una verdadera odisea, a la ya conocida falta de agua, líquidos cloacales a cielo abierto, olores nauseabundos y el ruido de los escapes libres de las motos, debemos sumarle el atroz sonido de las propagandas de los bailes de carnaval, lo que constituye una lisa y llana violación a nuestro derecho a vivir en sociedad. No somos dignos de sentarnos a conversar en las veredas, pues el ruido de estas propagandas hace imposible escucharnos, ruego al intendente tomar cartas en el asunto.



Marcelo Maza



Constitucion 600



Tafi Viejo



- Solar histórico de La Ramada



Desde hace varios años, aparecen quejas o iniciativas sobre el mantenimiento del predio de la Ramada de Abajo, donde permaneció por un corto período el General José de San Martín, paso previo a su cruzada libertadora. Lo del mantenimiento se reitera cíclicamente, siempre con el mismo argumento: la falta de personal para tal fin. Mientras que años atrás los colegios de la zona piden que se incorpore este sitio histórico a nivel turístico, a lo que habría que agregarle el varias veces centenario fuerte de San Simón, un emblemático referente de nuestro documentado pasado, la contención entre la incipiente civilización y las excursiones de las tribus indígenas de esos tiempos; kilómetros más allá, sobre la ruta 304, se encuentran las ruinas de la iglesia de San Fabricio, que marcó toda una época del desarrollo espiritual administrativo de una extensa región. Siguiendo por la misma ruta, y a poca distancia, se llega a La Encrucijada, punto estratégico del General Belgrano y sus llamadas tropas, Éxodo jujeño de por medio, en que deciden rearmarse y quedarse en Tucumán para librar la célebre batalla de Tucumán. Allí, tiempo atrás, descendientes del prócer e historiadores colocaron un mástil y un letrero, señalando este histórico acontecimiento. Seguimos viaje llegamos a la ciudad de Burruyacu, otrora posta oficial, donde está la bicentenaria iglesia Nuestra Señora del Rosario, sede del curato rectoral que abarcaba el departamento Burruyacu, parte del departamento Cruz Alta y lugares limítrofes de Santiago del Estero y de Salta. Allí, de paso rumbo a Charcas, Alto Perú, el obispo con sede en Córdoba del Tucumán determinó la construcción de este templo. En su homenaje, esa vía de comunicación era conocida como “Camino del Obispo “. Años después, en 1830 aproximadamente, se afincó en ese lugar “Alico” José A. Ferreira, considerado el baquiano de la patria, el más famoso de Sudamérica, que al casarse con una burruyaqueña, se radicó en ese lugar, para seguir prestando servicios a las gestas patrióticas. Si se apunta a crear un circuito turístico o símil, deberían unificar criterios y coordinación el Ministerio del Interior, el ente autárquico Tucumán turismo, el ente cultural provincial, el Ministerio de Educación, la comuna de la Ramada y la Cruz y la Municipalidad de Burruyacu, que cuenta con un cómodo camping. Caso contrario resultan palabras huecas, más allá de la investidura de quien las diga.



Ysmael Díaz



Mario Bravo 247



Banda del Río Salí