Vidal sufrió un nuevo ataque en una dependencia del gobierno

OTRA VEZ

Un grupo de delincuentes ingresó a las oficinas de la Dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales; destruyeron 13 computadores y 2 impresoras.

BUENOS AIRES.- Un nuevo ataque perjudicó al gobierno de María Eugenia Vidal. Un grupo de delincuentes ingresó a las oficinas de la Dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales, el jueves por la noche, y destruyeron 13 computadores y 2 impresoras. La denuncia se efectuó ayer por la mañana, en la comisaría primera de La Plata.



La oficina afectada fue la Dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales, ubicada en el primer piso del edificio del ministerio de Economía, a sólo cinco cuadras de la gobernación bonaerense.



Fuentes oficiales le confiaron a Télam que "no fue un robo, sino que cortaron los cables de 13 computadores y dañaron 2 impresoras" en los equipos instalados en la oficina que se encarga de administrar todos los inmuebles cuya titularidad detenta la provincia de Buenos Aires, o que son alquilados para dependencias oficiales.



Este episodio es el primero de 2017, aunque en junio del año pasado se produjeron varios hechos similares. Uno de ellos ocurrió cuando desconocidos ingresaron a la residencia oficial que Federico Salvai, cuando era el ministro de Gobierno bonaerense, tenía en La Plata.



"No robaron nada y entraron con guantes a revisar todo", contó Salvai en aquel momento y destacó que "es algo muy raro. No se llevaron nada y solo se encargaron de dar vuelta la casa. Había una computadora y no se la llevaron".



"No podemos descartar que esto sea un acto intimidatorio. Pero que sepan que nosotros no vamos a cambiar", dijo el entonces ministro de Gobierno de Vidal- actual jefe de Gabinete- pero hasta el momento no hubo detenidos por este episodio.



El hecho quedó vinculado a la reforma policial profunda que encargó la gobernadora provocando una serie de cambios estructurales en la fuerza que incluía, entre otras modificaciones, la disminución de 40 a 26 las Superintendencias o ampliación del tiempo de formación de los policías locales. También firmó un decreto que obliga a policías e integrantes del servicio penitenciario, entre otros funcionarios públicos, a presentar su declaración jurada patrimonial.



Días antes del hecho en el departamento de Salvai, en un acto tildado de "intimidatorio" por el gobierno bonaerense, la gobernación quedó sin custodia durante cuatro horas y en ese instante se produjo una intrusión en el despacho de la gobernadora.



"Primero dejaron sin custodia a la Gobernación cuatro horas. Después ocurre lo del despacho de María Eugenia Vidal y ahora esto. No roban nada y entran con guantes a revisar todo", dijo Salvai en aquel momento.



Salvai- esposo de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley-, vive son su mujer y sus dos hijos en el barrio porteño de Palermo, en la Capital Federal, pero utilizaba el inmueble, ubicado en 54 entre 7 y 8, para pernoctar cuando tenía reuniones muy temprano en La Plata y también para reuniones políticas.



La Unidad Fiscal Investigaciones que intervino en el caso es la N° 9, a cargo de Fernando Castasegna, que caratuló el hecho como protagonizado por "autores ignorados", mientras que el juzgado que intervino fue el de Cesar Melazo.



"Yo no uso custodia, ni en la casa ni durante el día cuando me muevo, pero la verdad que con Carolina tenemos dos chicos chicos y eso es lo que más nos preocupa", sostuvo Salvai en aquel momento.



Respecto de la intrusión en el despacho de Vidal, días antes del episodio de Salvai, alrededor de las 5, el personal a cargo de la limpieza de la gobernación bonaerense ponía a punto los despachos aún vacíos de los funcionarios, pero se encontraron con dos policías bonaerenses revisando los cajones y documentos en el despacho de la secretaria privada de la gobernadora, Soledad Borsani.



La denuncia se efectuó días después porque la encargada de la limpieza comentó el hecho a uno de los funcionarios, por lo que el secretario general de la Gobernación, Fabián Perechodnik, presentó una denuncia contra los policías, que fueron separados de sus funciones, ante la fiscal de la UFI 1 de La Plata, Ana Medina.