En tiempos de metonimia moral

PUNTO DE VISTA

El episodio de Necochea tiene múltiples aristas de destape y ocultamiento. En primer lugar, nos sale al trote la pregunta de las razones para que nuestra moral aúlle ante el topless más que ante la verdadera miseria. Igual, ¿no es una contradicción que haya, a la par de este tipo de censura, una verdadera industria de los implantes mamarios? Parece que hay una suerte de metonimia moral, una sinécdoque por la que se pueden mostrar y celebrar las partes, pero no el todo. Me explico: cuando los medios muestran en primer plano los senos, está todo bien, porque ellos son los protagonistas. No importa quién los tenga, de última son “los pechos de la x”. Pero cuando las tetas en cuestión son parte de lo que llamamos genéricamente una persona, y no están ni ellas ni los glúteos destacados por encima de la portadora del caso, surge el escándalo y la indignación.



Tengo entendido que en el incidente de Necochea se trata de una pareja de mujeres y que entonces no sólo son mujeres con los pechos al aire, sino que no tienen ninguna intención de mostrar en dirección al que mira, al hombre que las ha denunciado. Molestan porque no son los senos de la TV, que tienen vida propia y cuya existencia radica en ser vistos por los hombres. No sé si las revoluciones comienzan por las pectorales, pero las libertades sí.





Santiago Garmendia

Filósofo