Un tucumano se olvidó dinero y documentación en Iquique: una mujer se los devolvió

BUEN GESTO

Castro se había olvidado más de $5.000 en el departamento que alquiló durante sus vacaciones.

"Pensé que había perdido todo", fue lo primero que se le vino a la cabeza a Martín Castro, un turista tucumano de 39 años que logró recuperar los documentos y el dinero en efectivo que se olvidó en Iquique, destino que había elegido para pasar sus vacaciones.

"Viajé a Chile el 28 de diciembre. Alquilé un departamento y antes de salir a disfrutar de la playa, puse mi documentación y $5.000 en efectivo debajo de un colchón. Cuando regresé a Tucumán advertí que me había olvidado todo lo que había guardado", recordó en una charla con LA GACETA el hombre que desde hace 15 años sufre de una cuadriplejía que lo dejó en silla de ruedas.

Desperado, y a miles de kilómetros de Iquique, Martín se contactó con la propietaria del inmueble que había alquilado para tratar de recuperar mi carnet de discapacidad y el acta de nacimiento de mi hijo. "Llamé a la chica y me comentó que la casa ya estaba alquilada a otros argentinos, pero pediría permiso para entrar a buscar la documentación. Pasaron las horas, hasta que se contactó por Whatsapp mandándome una foto con lo que yo olvidé", contó.

"Esta chica, que se llama Natalia Chiang, se contactó con un argentino que fue a Iquique, me mandó todo y no me pidió nada a cambio. Me pareció un excelente gesto", detalló Castro y destacó la amabilidad que tuvieron los chilenos durante su estadía en el país trasandino.

"Pensé que había perdido todo", fue lo primero que se le vino a la cabeza a Martín Castro, un turista tucumano de 39 años que logró recuperar los documentos y el dinero en efectivo que se olvidó en Iquique, destino que había elegido para pasar sus vacaciones.



"Viajé a Chile el 28 de diciembre. Alquilé un departamento y antes de salir a disfrutar de la playa, puse mi documentación y $5.000 en efectivo debajo de un colchón. Cuando regresé a Tucumán advertí que me había olvidado todo lo que había guardado", recordó en una charla con LA GACETA el hombre que desde hace 15 años sufre de una cuadriplejía que lo dejó en silla de ruedas.



Desesperado, y a miles de kilómetros de Iquique, Martín se contactó con la propietaria del inmueble que había alquilado para tratar de recuperar mi carnet de discapacidad y el acta de nacimiento de mi hijo. "Llamé a la chica y me comentó que la casa ya estaba alquilada a otros argentinos, pero pediría permiso para entrar a buscar la documentación. Pasaron las horas, hasta que se contactó por Whatsapp mandándome una foto con lo que yo olvidé", contó.



"Esta chica, que se llama Natalia Chiang, se contactó con un argentino que fue a Iquique, me mandó todo y no me pidió nada a cambio. Me pareció un excelente gesto", detalló Castro y destacó la amabilidad que tuvieron los chilenos durante su estadía en el país trasandino.