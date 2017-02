Venganza a sangre fría: asesinó al hombre que había atropellado y matado a su esposa

EN ITALIA

Fabio Di Lello ejecutó a su víctima a la salida de un bar. El arma que usó fue encontrada en la tumba de la mujer.

Un caso de justicia por mano propia conmueve por estas horas a Italia, luego de que Fabio Di Lello asesinara a la persona que había atropellado y matado a su esposa.

Esta trágica historia comenzó el primero de julio del año pasado, cuando Italo D'Elisa atropelló a Roberta Smargiassi, que viajaba en su moto.

Fue tal el dolor, que Di Lello, un panadero y futbolista de 32 años, realizó marchas junto con familiares y amigos, para pedir justicia por su amada esposa.

"Me robaron a mi Roberta, robaron sus sueños, sus proyectos de vida, robaron su deseo de ser madre, le robaron mi amor, sus amigos, su amor por la vida, su sonrisa, se la robaron a sus padres, a todos nosotros", escribió en el diario local, junto al anuncio de una misa en su recuerdo, hace algunos meses. "Transformaron su dolor y su muerte en algo parecido a un videojuego", agregaba Fabio. "Me pregunto: ¿dónde está la justicia? Me respondo: ¡tal vez no existe! No nos olvidemos, luchemos para que no haya otra Roberta", agregó.

Sin embargo, esa búsqueda de justicia terminó el pasado miércoles, cuando el viudo esperó a D'Elisa a la salida de un bar, a solo unos cuantos metros del lugar donde Roberta había sido atropellada. Al verlo, el "justiciero" sacó un arma y fusiló a su víctima en plena calle, según informó el sitio italiano Reppublica.

Tras el episodio, el asesino llamó a un amigo para contarle lo ocurrido; luego se dirigió al cementerio para darle un último saludo a su Roberta: allí, sobre la tumba de la mujer, la policía italiana encontró el arma usada para el crimen.

Los investigadores creer que Di Lello, se inspiró en la película 'Gladiador' para comenter el crimen, ya que en su cuenta de Facebook, el hombre utilizó una imagen del film para ilustrar la portada de su muro.