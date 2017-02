Precios Transparentes: "no hay que comprar en los locales que no te brinden información"

CONSUMO

Lo aseguró el subdirector de la Dirección de Comercio Interior, Hugo Rubio, quien cree que por el momento los precios al contado no van a bajar.

La aplicación del programa "Precios Transparentes" se implementó el miércoles, pero hasta ahora no sólo bajaron poco y nada los precios en efectivo en los locales tucumanos –algunos habían subido previamente, cuando el Gobierno anunció la medida, constituyendo un “colchón” para maquillar luego supuestos descensos– sino que en algunos casos hasta aumentaron.



El subdirector de la Dirección de Comercio Interior, Hugo Rubio, le comentó a LA GACETA que desde que entró en vigencia la medida notaron distintos tipos de irregularidades en varios comercios, por los que se labraron diferentes actas; sin embargo, especificó que muchos de los negocios todavía no tienen en claro cómo es la nueva medida.



"Comenzamos las inspecciones en todo el ámbito provincial. Pedimos a los comerciantes que informen a los consumidores -según la normativa- el precio de contado, en un pago con tarjetas de débito, crédito o en efectivo y diferenciarlos”, dijo. Y agregó: "sabemos también que cada tarjeta tiene su costo financiero y los precios varían. Queremos ver la posibilidad de unificar los porcentajes de los costos de financiación para que no haya mayor confusión".



Cuando se le consultó sobre cuáles son los lugares que se recomiendan para buscar la diferencia de precios entre efectivo y crédito, el funcionario aclaró: "acá el que tiene el poder es el consumidor. En una casa donde no brinda información correspondiente de la nueva aplicación no hay que comprar. Sí hay que hacerlo donde te expliquen bien y se vea la diferencia. Sino no tiene sentido".



Sobre si los precios van a bajar, dijo: "en estos primeros días, de manera personal, creo que los precios no van a bajar. Esto va a llevar un tiempo hasta que los pagos al contado sean más baratos. Hasta ahora lo hicieron poco y nada, y se dispararon los precios en cuotas".



Esta tarde, a las 19, en el edificio de la Federación Económica de Tucumán (FET), se mantendrá una reunión entre integrantes de la Cámara de Comerciantes del microcentro con los de la Dirección de Comercio y del Colegio de Contadores con la idea de ver cómo se les explica a los clientes las nuevas condiciones comerciales.

Medida



El programa "Precios Transparentes", creado por el Gobierno nacional y con el objetivo de "incentivar la competencia y cuidar a los consumidores", comenzó a regir el miércoles y hasta ahora la mayoría de los propietarios, gerentes y encargados de comercios tucumanos coincidieron en que no habrá aumentos de las ventas, que el cambio solamente les generará pérdidas económicas, y que la implementación debería haber sido gradual y con más información y organización.



Por su parte, los clientes que recorrían las tiendas y que también fueron consultados, se mostraron cautelosos a la hora de elegir el producto y la forma de pago, más que nada por la falta de claridad en cuanto a la explicación de las forma en que podían adquirir el producto: descuentos y costos financieros.



Líneas de denuncias



Los consumidores que detecten alguna irregularidad pueden realizar reclamos en la Dirección de Comercio Interior, 9 de Julio 497, o por teléfono, discando el 4525080.