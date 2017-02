Cómo ayudar a una persona que se descompensa en la calle

SALUD

El calor intenso del verano tucumano puede generar desvanecimientos y bajas fuertes de tensión. Recomendaciones para saber cómo actuar.

Altas temperaturas, no haber desayunado, tomar poca agua y exponerse al sol en horas pico (en colas de bancos, kioscos, esperas en paradas de colectivos o trámites en la calle), contribuyen a producir bajas de presión, insolación y golpes de calor que pueden terminar en desmayos. De hecho, no es raro encontrar en las calles tucumanas personas descompuestas los días de calor insportable. Si presenciás alguno de estos casos, lo primero que tenés que hacer es llamar al 107. Luego, algunos ejercicios simples que podés realizar para ayudarla a recomponerse.



Si bien hay grupos de personas más propensos a descomponerse que otros (abuelos o individuos con alguna enfermedad), esto le puede ocurrir a cualquiera, sin importar la edad, el peso ni el sexo. El subdirector del Servicio de Emergencias de la Provincia (107), Juan Palavecino, aseguró que en esta época del año, son frecuentes las descompensaciones por el agobiante calor.



Frente a estas situaciones, el doctor recomienda emplear maniobras de primeros auxilios hasta tanto lleguen los médicps. “Antes de comenzar la práctica, la persona tendrá que identificar qué le pasó al auxiliado, ya que, puede ser un simple desmayo o algo más grave, como una muerte súbita”, mencionó. En ambos casos, Palavecino explicó paso a paso cómo se debe actuar y qué no se debe hacer.



Para identificar el problema debés agarrarle los hombros al paciente y apretarlo. Hablale fuerte al oído para ver si está consciente o no. Verificá que hayan signos vitales. Si los hay, puede ser un desmayo por baja de presión, de azúcar, deshidratación o golpe de calor. Si no los posee, podría haber sufrido un paro cardíaco o muerte súbita.



* Dato : para revisar los signos vitales, tomá el pulso carotideo (en el cuello) y comprobá si hay respiración poniendo la cara cerca de la nariz y la boca.





Cómo actuar si se produce un desmayo



1. Una vez que compruebes la presencia de signos vitales, ayudá a la víctima donde cayó; no la muevas del lugar a menos que haya caído en el medio de la calle.



2. Evitá que la gente se amontone a su alrededor porque eso dificultará el paso del oxígeno.



3. Levantale las piernas para optimizar la circulación de sangre y levantar la presión.



4. Dale agua y algo dulce (alguna golosina o azúcar).



5. Cuando se logró sentir un poco mejor, sentalo suavemente para que respire mejor y se recupere más rápido.



6. Si hay alguien cerca que haya estudiado primeros auxilios (y vos no seas experto), permitirle intervenir y que él maneje la situación.

Cómo actuar ante paro cardíaco



1. Si el paciente no responde a ningún estímulo ni presenta señales de vida, empezá la reanimación.



2. Inmediatamente comenzá con las compresiones. Para hacerlas poné una mano arriba de la otra, entrecruzá los dedos y apoyá la palma sobre el esternón. Fuerte, una seguida a la otra, apretá el pecho 30 veces.



3. Luego dale dos respiraciones boca a boca: con una mano le tirás la frente para atrás (para extender la cabeza) y le tapás la nariz; la otra, la apoyás en el mentón y con ella le abrís la boca y comenzás a soplar. Luego de eso, hacele 30 compresiones más.





Recomendaciones

- Llamá al 107 siempre y antes de comenzar a hacer cualquier maniobra.



- Tratá de no mover a la víctima.



- No abandones al paciente hasta que llegue la ambulancia.



- Si estás en uno de los lugares que tienen desfibrilador externo automático, solicitalo. Algunos de ellos son: Teatro Mercedes Sosa y San Martín, Registro Civil, Terminal de Ómnibus, Caja Popular de Ahorros, Tribunales, Legislatura, Mercofrut, Osde y en dos de las garitas de la peatonal Muñecas. Al ser automático, el aparato solo te va guiando para que lo utilices correctamente.



- No le des un golpe de puño en el tórax. Esa es una práctica antigua que se dejó de utilizar porque se comprobó que hacía daño al paciente.