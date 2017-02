Los gremios del transporte se suman al paro que hará la CGT en marzo

MEDIDA DE FUERZA

Lo confirmó el secretario general de UTA, quien pidió diálogo directo entre los sindicalistas y el presidente.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, aseguró hoy que los gremios del transporte participarán de la marcha convocada para el 7 de marzo al Ministerio de la Producción y del paro general que se realizará en la segunda quincena de ese mes. Además, reclamó un diálogo directo de la CGT con el presidente Mauricio Macri para encontrarle una solución a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, a los despidos y a las suspensiones, de trabajadores en las empresas.



"Acá se prometió mucho y no se hizo nada", postuló el dirigente, quien sostuvo que en los gremios están muy preocupados porque, si bien conocen la situación del país que recibió este Gobierno, después de un año de administración no se ha solucionado nada.



Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a radio Mitre, en las que remarcó que existieron conversaciones buenas e importantes pero ninguna solución.



"El diálogo es lo que nosotros buscamos y que el presidente nos diga en una mesa, conjuntamente con los empresarios, qué camino va a ser", manifestó.



"Nosotros queremos defender nuestras fuentes de trabajo, nada más, y muchas cosas que nos han prometido no se han cumplido y no hay solución. Lamentablemente, tenemos que salir a hacer medidas para defender nuestros derechos", aseveró el secretario general de la UTA.



Con estos argumentos, confirmó que el 7 de marzo va a acompañar "la marcha a los compañeros de la industria porque somos conscientes de que la situación se está poniendo muy difícil y cada vez hay menos fuentes de trabajo".



"Acá los empresarios se comprometieron con los no despidos y las nos suspensiones, y esto continúa", reiteró el dirigente.