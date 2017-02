La mujer de Vides: "ingresó a la Policía para darle una mejor calidad de vida a la gente"

PRIMER ANIVERSARIO

"Nunca tenía un día malo; Siempre se levantaba con una sonrisa", recordó Corbalán.

Alejandra Corbalán, la esposa de Juan José Vides, recordó a su marido a un año de su muerte, tras un enfrentamiento con ladrones. La mujer, que vive en Concepción con sus dos hijas, de 11 años y siete meses, sostuvo que el fallecido agente del Sistema de Emergencias 911 “ingresó a la Policía para darle una mejor calidad de vida a la gente”.

“Siempre he sido agradecida de Dios porque he tenido un hombre bueno, un buen esposo y padre”, recordó la mujer en declaraciones a la prensa y aseguró que "nunca tenía un día malo; Siempre se levantaba con una sonrisa”.

Además, Corbalán contó que trabaja cumpliendo funciones administrativas en la Unidad Regional Sur tiene "otra forma de pensar y mi cabeza está ocupada. Tengo que seguir con mi vida por mis hijas y ser fuerte por ellas". "La familia del policía es la que más sufre. Abajo del uniforme hay un ser humano con una sensibilidad a la de cualquier persona", añadió.

Por último, la mujer se refirió a su hija menor, quien no conoció a su padre. “Le muestro fotos de él y su sonrisa y algunos gestos me hacen acordar a Juan José”, concluyó.

, la esposa de, recordó a su marido a un año de su muerte, tras un enfrentamiento con ladrones. La mujer, que vive en Concepción con sus dos hijas, de 11 años y siete meses, sostuvo que el fallecido agente del Sistema de Emergencias 911 “ingresó a la Policía para darle una mejor calidad de vida a la gente”.“Siempre he sido agradecida de Dios porque he tenido un hombre bueno, un buen esposo y padre”, recordó la mujer en declaraciones a la prensa y aseguró que "nunca tenía un día malo; Siempre se levantaba con una sonrisa”.Además, Corbalán contó que trabaja cumpliendo funciones administrativas en la Unidad Regional Sur tiene "otra forma de pensar y mi cabeza está ocupada. Tengo que seguir con mi vida por mis hijas y ser fuerte por ellas". "La familia del policía es la que más sufre. Abajo del uniforme hay un ser humano con una sensibilidad a la de cualquier persona", añadió.Por último, la mujer se refirió a su hija menor, quien no conoció a su padre. “Le muestro fotos de él y su sonrisa y algunos gestos me hacen acordar a Juan José”, concluyó.